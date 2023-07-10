برلمانيون: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يعزز دور الدعم المجتمعي

رحب برلمانيون بمشروع قانون “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي”، مؤكدين أن من شأنه تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلى فى البلاد، إضافة إلى يعد بمثابة محاولة صحيحة على أرض الواقع لمواجهة الفكر المتطرف فى القرى المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قائلا: “نفخر بأن مجلس النواب هو من تقدم به من خلال النائب طارق رضوان”، موجها الشكر للحكومة على دورها وتعاونها فى مناقشته.

وأضاف رشاد، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد أول محاولة صحيحة على أرض الواقع لمواجهة الفكر المتطرف فى القرى المصرية، فى الوقت الذى حاولت فيه بعض الكيانات استغلال العمل الأهلى والخيرى فى بث فكرها المتطرف بالقرى.

وأكد أن وجود هذا الشكل من التحالف فى العمل الأهلى، سيقضى على ذلك الأمر، قائلا: “التحالف سيكون خطوة قوية وسد منيع أمام ذلك الفكر المتطرف”، كما أنه سيعيد نظرية التوازن بالمجتمع فى ظل التحديات الاقتصادية.

كما أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي “نوعي” وسيؤدي لطفرة في العمل الأهلي.

وقال النائب: مسئولية العمل الأهلي من الدولة إلى الأفراد أدى لانتشار الجمعيات الأهلية دون تنسيق ، مشيرا إلى أن هناك تراكمات سلبية عن العمل الأهلي في مصر بسبب الدور المشبوه لبعض الجمعيات التي جلبت أموال من الخارج أثناء فترة 25 يناير 2011.

وأكد عصام أن القانون يعمل على وجود كيان جديد يعالج كل التشوهات، وسيكون أمام بناء جديد لحل مشكلات العمل الأهلي.

فيما رفض عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، مؤكدا أنه من الأفضل تعديل قانون العمل الأهلي.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعتبر تدخلا من جهة الإدارة في العمل الأهلي والذي من المفترض أنه عملا مستقلا.

وقال: معروف في الإدارة قديما إن أردت أن تقتل مشروعا يتم إحالته إلى لجنة، محذرا من أن هذا الكيان قد يكون معوقا للعمل الأهلي.

نائبة: فكرة طال انتظار تنفيذها.. وتجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر

وأعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ” فكرة طال انتظار تنفيذها وتجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر، واتشرف أن أكون أحد أبناء لجنة التضامن الاجتماعي التي ناقشت هذا القانون داخلها ليخرج للجلسة العامة للبرلمان الآن.

وطالبت النائبة هيام الطباخ بتوحيد الصف والعمل بالكيف والكم المدروسين، والتركيز على الفكر الاستثماري للعمل الأهلي، و قالت خلال الجلسة العامة ” الأسئلة كثيرة هل علي يد التحالف سنجد مشروعات تنموية.

وأَضافت “هل علي يد التحالف سنجد لأول مره حصر حقيقي للأسر الأكثر احتياجا ، و هل علي يد التحالف سنجد توعية مجتمعية بشكل مختلف ومتنوع .

وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أهمية مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المقدم من النائب طارق رضوان، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلى فى البلاد.

وقال: مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، معلنا موافقته عليه، وموجها الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على فكرة مشروع القانون، الذى يوفر الاطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أهمية العمل الأهلى، لاسيما وأن فكرة التكافل هى سمة أساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة فى ذلك التحالف لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية.

وأشار إلى أن التكافل والعمل الأهلي، هما ذراع أساسية بالدولة والمجتمع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.