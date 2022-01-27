برلمانيون في الذكري الـ70 لعيد الشرطة: تضحياتهم ستظل خالدة

وجه نواب البرلمان ، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة بمناسبة الذكري الـ70 لعيد الشرطة والتي منحت علي اثرها اليوم الخميس إجازة رسمية وذلك وفقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون اليوم إجازة رسمية بديلا ليوم 25 يناير وذلك بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدين أن تضحيات الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان للمصريين عبر تاريخها الممتد ستظل خالدة في وجدان كل مصري .

رئيس شباب النواب مهنئا السيسي والداخلية : تضحيات رجال الشرطة لم تتوقف منذ عام 1952

من جانبه ،تقدم الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع لرجال الشرطة المصرية،بمناسبة الذكري ال70 لاعياد الشرطة .

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية ، أن تلك الذكرى العطرة ال 70 تُخلد إحدى الملاحم البطولية في محافظة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيداً و 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الإحتلال الإنجليزي بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

واضاف إنه منذ يوم 25 يناير عام 1952 لم تتوقف يوماً تضحيات رجال الشرطة وإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم نحو مصر وشعبها العظيم ، وهو الأمر الذي يقدره جموع ابناء الوطن الذين يشهدون بتلك التضحيات الكبيرة .

وأضاف أن القاصي والداني شاهد علي ماقدمته الشرطه المصريه علي مدار تاريخها الوطني المشرف في مكافحة الجريمه ، وفي القضاء علي الارهاب ، ولها كل الفضل بجانب الجيش المصري في الامن والامان الذي نعيش فيه الان ، موضحه بان تضحيات ابناء الشرطه وارواحهم الذكيه ودماؤهم الطاهرة ، روت ارض الوطن لننعم بالامن والاستقرار والازدهار .

وتابع بأن التطور الكبير الذي اعتمدته الداخليه في الخطط والمناهج باستخدام اليات التكنولوجيا الحديثه ساهمت بشكل كبير في الكشف علي الجريمه ، وكذلك تطوير اساليب البحث والتسليح والتدريب ، والارتقاء بمنظومه السجون ، وتفعيل حقيقي لحقوق الانسان جميعها رسمت اروع صور التضحيه والفداء وساهمت في استقرار الوطن

وقدم “حسين ” الشكر لكل الادارات والقطاعات والافرع بوزارة الداخليه وعلي راسها ، قطاع الامن الوطني ، وقطاع الامن العام ومكافحة الجريمه وكافة افراد علي الدور المهم الذي يبذلونه لتحقيق الأمن بأنحاء الجمهوريه والتضحيات الغالية في سبيل رفعة وتقدم وطننا الغالي.

واختتم تصريحاته :” أدعو الله عز وجل، أن يوفق أبطال الشرطة البواسل من جنود وأفراد وضباط وقيادات، في مهمتهم وأن يسكن الشهداء فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان

النائب عبدالله لاشين : تضحيات الشرطة المصرية لحفظ الأمن ستظل خالدة في وجدان المصريين

قال اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، إن تضحيات الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان للمصريين عبر تاريخها الممتد ستظل خالدة في وجدان كل مصري .

وتقدم لاشين في تصريحات صحفية له، بخالص التهاني الي الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات وافراد وجنود الشرطة بمناسبة العيد الـ 70 للشرطة المصرية.

وأكد لاشين ،أن رجال الشرطة المصرية هم دائما مصدر الأمن والأمان الداخلي لجموع المصريين وأن المصريين يقدرون الجهود المبذولة والتضحيات التي يقدمها رجال الداخلية ورجال قواتنا المسلحة وتقديم أرواحهم ليعم الأمن والأمان ربوع الوطن، داعية المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الجميع بالأمن والاستقرار.

وأضاف ” عضو مجلس النواب ” أن رجال الداخلية كانو دائما حائط الصد ضد الخارجين عن القانون ومن استحلوا دماء المصريين الطاهرة،وقدمو العشرات من الشهداء والمصابين لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

وأكد ان رجال الشرطة سطروا بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية المصرية العريقة، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

النائب علاء عبدالنبي :رجال الداخلية نجحوا في القضاء محاولات الجماعات الارهابية لشق وحدة الصف المصري

قال النائب علاء عبدالنبي ، إن جهاز الشرطة المصرية الباسلة، وقياداته الواعية، نجحوا في تحقق الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد ومواجهة المؤامرات التي تستهدف بها الجماعات الإرهابية شق وحدة الصف المصري، وأنقذت البلاد من السقوط في فخ المؤامرات التي دبرت لها الجماعة الإرهابية خلال الفترة الماضية فضلا عما قدمته الشرطة من شهداء روت دماؤهم تراب هذا البلد الطيب.

وووجه عبدالنبي ، في تصريحات صحفية ، التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الذكري السبعين لعيد الشرطة ،مؤكدا على أنّ المصريين يثمّنون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الجيش، والشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن، متمنيا لأبطال الشرطة استمرار الملاحم البطولية التي يعبرون بها عما يتمتعون به من وطنية وجاهزية على أعلى مستوى، للتعامل مع الأحداث وتطوراتها.

واشار الي أن رسالة الأمن لا تقدر بثمن، وتتحقق بالتحضيرات التي يقدمها رجال الشرطة دائمًا، لافتا الي أن الشعب المصري يدرك قيمة الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة على مستوى مواجهة الجريمة والإرهاب وأيضا الدور المجتمعي بما يخدم رسالة حقوق الإنسان.

وأشاد عبدالنبي ، بالدور الإنساني الذي تقدمه الشرطة وتقف بجوار الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أنّ ذلك ظهر خلال المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية.