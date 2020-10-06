برلمانيون عن ذكرى حرب أكتوبر : ستظل شاهدة على عظمة مصر وقوتها

مؤكدين أن تلك المناسبة ستظل شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابة جيشها ووقوفه في وجه الطغاة.

قدم نواب البرلمان ومجلس الشيوخ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، مؤكدين أن تلك المناسبة ستظل شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابة جيشها ووقوفه في وجه الطغاة.

وأكد النائب محمد عبدالغنى عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له اليوم أن نصر أكتوبر المجيد سيظل حدثًا ملهمًا للمصريين وكل أحرار العالم الباحثين عن أسمى معاني العزة والكرامة.

كما أنه سيبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابة جيشها ووقوفه في وجه الطغاة والمحتلين.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن الجيش المصري في حرب أكتوبر قهر العدو الإسرائيلي بالهزيمة في ملحمة بطولية سجلها التاريخ في أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة، وأعادوا العزة والكرامة لمصر ولامتنا العربية جميعًا.

وأشار إلى أن أبناء الجيش المصري العظيم دائمًا وأبدًا وعلى مر العصور يقدمون التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولا يزال أبطال جيش مصر الحصن والسند القوي يبذل جهودًا جبارة في تأمين كل حدود الوطن من أي أخطار أو تهديدات، ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءً للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف التدمير.

وأكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن العسكرية المصرية، ستظل أسطورة التاريخ، فلا يختلف أحد على أن المستحيل لا مكان له في الحياة العسكرية المصرية التى استطاعت أن تحطم الآمال والطموحات التى روج لها العدو الإسرائيلى، على مدى سنوات طويلة.

وأضاف عبدالقادر، أن تحرير الأرض والانتصار كانا هدفًا للجيش المصرى دون بديل، كاشفًا أن انتصار أكتوبر فتح الباب لتحقيق التنمية الشاملة.

ووجه “عبدالقادر”، التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات، وعلى رأسهم بطل الحرب والسلام، الزعيم الراحل، أنور السادات.

وبعث “عبدالقادر” برقيات تهنئة بهذه الذكرى الخالدة، الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والثانية للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والثالثة للفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، كشف خلالها الدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي ما زالت تقدمه والتضحيات لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة.

وأكد عبدالقادر، خلال برقياته الثلاث، تأييد الشعب المصري، وأبناء الوادى الجديد، لأبطال الجيش الباسل، وقيادته الواعية، التي أنقذت مصر فى أكتوبر من عدو صهيوني غاشم، مشيدا بمساعى وجهود أهل الوادى الجديد فى مساندة الدولة خلال حربها ضد العناصر الإرهابية، من خلال إعادة تنمية الوادى وتخضير الصحراء باعتبارها البوابة التى تعتمد عليها جماعات سفك الدماء، لارتكاب مخططاتها الإرهابية، حيث نجحت أنشطتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إنقاذ البلاد من السقوط في فخ المؤامرات التي دبرت لها تلك الجماعات.

فيما هنأ النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي والفريق أول محمد ذكي وقادة القوات المسلحة بمناسبة الذكري الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة.

مؤكدًا أن قواتنا المسلحة المصرية ستظل مبعث فخر لنا بما تبذله على صعيد الأمن والتنمية

وقال “هلال” في تهنئته أن الذكري الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة، ستظل عالقة في أذهان المصريين جيلًا بعد جيل، وستبقى تدرس فى المحافل العسكرية حول العالم، وستستمر شاهده على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن، وإستعاده كبرياءه وكرامته.

وأكد “عضو مجلس الشيوخ” أن أبطالنا في السادس من أكتوبر 1973 أثبتوا أنهم قادرون على كسر حاجز الخوف والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر، ليغيروا بذلك موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط.

مشيرا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة حولت نظرة العالم لمصر والوطن العربي، وكما قال عنها “بيير ميسمير” وزير الدفاع الفرنسي:”لن تعود أحوال العالم إلي سابق عهدها قبل حرب أكتوبر”..أكتوبر الكابوس الذي عاشته “جولدا مائير” وظل باقيًا معها على الدوام، وهذا ما اعترفت به لاحقا.

وقال النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب إن القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا كبيرًا وعظيمًا وغير مسبوق فى تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر على الجيش الإسرائيلي.

مشيرًا إلى أن هذا الانتصار أعاد العزة والكرامة للمصريين والعرب.

وأضاف الحناوي في تصريحات له اليوم، أنه على الرغم من مرور 47 عامًا على انتصارات اكتوبر فإن هذه الانتصارات لا تزال راسخة فى عقول وقلوب كل المصريين وهى السبب الرئيسى فى نجاح مصر قيادة وشعبا فى افشال وإفساد جميع المؤامرات التى مازالت تحاك من قوى الشر والضلال والارهاب ضد الوطن للنيل من استقرار وأمن مصر وجيشها العظيم.

ووجه النائب محمد هانى الحناوى التحية إلى صقور أبطال الجيش البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره فى حربهم الناجحة والمقدسة ضد قوى الشر والظلام والارهاب.

وتابع أن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتم تحريرها من دنس ورجس الارهاب والارهابيين فى جميع أنحاء البلاد، خاصة أن التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور، باعتبارها نقطة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي.