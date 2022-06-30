برلمانيون عن ثورة 30 يونيو : كانت قبلة حياة للوطن

‎أكد برلمانيون أن 30 يونيو لم تكن مجرد ثورة شعبية بل كانت قبلة حياة لوطن كاد أن يفارق مكانه الأصيل بين دول العالم؛ وكانت نموذجا فريداً للقضاء على جماعة إرهابية وذيولها داخلياً وخارجي، مهنئين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة والشرطة ،والشعب المصري العظيم ، بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو.

وكيل لجنة الخطة والموازنة: 9 سنوات من ثورة الشعب على الظلام

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن اللحظات الأولى لثورة 30 يونيو الخالدة لازالت في ذاكرة الشعب المصري حية بكل تفاصيلها، فعندما تقين الشعب المصري ان نظام حكم الإخوان ما هو إلا نفق مظلم وكلما مرت الأيام اشتد ظلامه كانت هناك حالة من اليأس والأحباط تسيطير على الموقف كله.



وأشار سالم الي ان هذه الحالة تبددت عندما جاءتنا إشارة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي فهمناها وفهمنا ماذا يقصد عندما قال “ان مصر لن تضيع”.

واضاف سالم :” انتفض الشعب المصري جميعا على حكم جماعة الاخوان الإرهابية من أجل الإطاحة بنظامها وإعادة مصر إلى المسار الصحيح، وكان “الحشد” وكانت “الملحمة ” وكأنها اختبار حقيقي لمعدن المصريين عندما يشعرون أن الخوف ليس على الحياة اليومية العادية ولكنه على الأرض والوطن.

واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة : سيظل اسم ثورة يونية مرتبط بأسم الزعيم الوطني عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة الهُمام الذي ساعد ودعم وحمى وقدم الشهداء من أجل مصر .

موضحًا أننا قد نشعر احيانا بالازمات الاقتصادية ونشتكي من التضخم والغلاء وطاحونة الحياة، ولكننا نقف اجلالا ليوم استطعنا فيه طرد طيور الظلام من فوق سماء الوطن،

وكلنا يعلم الفرق ويشعر به.



ووجه وكيل الخطة والموازنة التحية لارواح الشهداء من الجيش والشرطة وتحية للشعب المصري العظيم والدول العربية الشقيقة التي مدت لنا يد العون وكانت بمثابة السند والدعم لمصرنا الحبيبة وتحية للقائد الكبير الرئيس السيسي الذي يحاول جاهدا ان يرتقي بالوطن ويحميه من المخاطر ويعبر بة إلى الامان والاستقرار.

النائب خالد بدوي : 30 يونيو قبلة حياة الوطن والحوار الوَطني مَسار ديموقراطي لبوابة الجمهورية الجديدة

قال النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، أن 30 يونيو لم تكن مُجرّد ثورَة شعبية آمنة؛ بل كانت قُبلَة حياة لوَطن كاد أن يفارِق مكانه الاصيل بين دول العالم؛ وكانت نموذَجاً فريداً للقضاء على جماعة ارهابية وذيولها داخلياً وخارجياً.

واوضح في تصريحات صحفية اليوم ،أن بَعد الثورَات الاصيلَة في كل البُلدان تحاول الدول الحفاظ على مقدرات الدولة وبقاء مؤسساتها وتثبيتَها؛ وفي حالتنا الفريدَة النموذَجية قاد الرئيس معرَكتي البَقاء والبناء معاً؛ بقاء الدولة وتثبيتها وبنائها من جديد.

وتابع :” تعود طبيعَة البُلدان ما بعد الثورَات بحوالي 10-15 عاماً على الأقل إلى حالة ما قبل الثورات من استقرار؛ ونحن في حالتنا الفريدة عُدنا بعد عام بانتخابات نزيهة لدورَتين متتاليتين؛ وتكامُل مؤسسات الشعب والدولة؛ واستقرار سلطاتها ونظامها الجمهوري الديموقراطي؛ وحققنا معدلات “نمو وانجازات في كافة المناحي.

واكد ان الحوار الوَطني مَسار ديموقراطي لبوابة الجمهورية الجديدة؛ ولا شَك في صِدق نواياه في التحاور والخروج بنتائج تُرضي كافة الاطراف وتحقق اجندة وطنية بثوابت وطنية تحافظ على قواعد وقيم الدولة المصرية؛ وهو الامر الذي سينتهزَه كثير من ” الاوباش ” – وهم الذين تراهم الدولة ورجالها رأي العين.

النائب حازم عويان : ثورة 30 يونيو عبرت عن رفض المصريين لتغيير الهوية المصرية

قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، أن ثورة الثلاثين من يونيو عبرت عن مشاعر الغضب التى إجتاحت قلوب المصريين ضد تجار الدين والوطن ، أكدت انتماء ملايين المصريين لبلادهم ورفضهم تغيير الهوية المصرية التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين وإعتزازهم بهويتم ورفضهم لأي تغيير لها .

وأكد عضو مجلس النواب ، أن مصر بثورتها الخالدة قضت نهائيًا على حكم دولة المرشد، وأنهت محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في تحويل دول منطقة الشرق الأوسط إلى دول تخضع للنظام الديني الفاشي الذي يخضع لسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي.

وأشار النائب حازم عويان ، إلى أن هذه الثورة العظيمة أكدت للعالم كله عظمة الشعب المصري الذى كشف للعالم كله عن الوجه القبيح والدموى للجماعات الارهابية والتكفيرية، التي لم تكتف بالانقلاب على الديمقراطية منذ وصولها لسدة الحكم ولكن سرعان ما لجأت للعنف الممنهج لتكمل تاريخها الطويل من الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء.

وأكد عويان ، إلى أن الشعب المصري في حاجة ماسة لاستعادة روح ثورة 30 يونيو بما يكفل الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي في مصرنا الغالية والاستمرار فى طريق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى عهد الرئيس السيسي، معربًا عن ثقته الكاملة في أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول المتقدمة اقتصاديًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

ووجه النائب حازم عويان عضو مجلس النواب التحية والتهنئة ،للرئيس عبد الفتاح السيسي ،وللقوات المسلحة الباسلة درع وسيف الأمة في الانحياز الواضح لإرادة المصريين في هذه الثورة الخالدة التي أنقذت مصر والمنطقة بأسرها من حكم دولة المرشد ولرجال الشرطة البواسل الساهرين لخدمة الوطن وللشعب المصري العظيم الذي رفض حكم الفاشية الدينية.

برلماني : ثورة 30يونيو كانت بمثابة طوق نجاة للبلد من السقوط في طريق اللاعودة

هنأ النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة والشرطة ،والشعب المصري العظيم ، بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو ،مؤكدا إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق نجاة للبلد من السقوط في طريق اللاعودة، وبفضل القيادة السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها، تجاوزنا الكثير والكثير من الصعّاب و التحديات والمواجهات.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن ثورة 30 يونيو تعد تصحيحا لمسار وإرجاع مصر لهيبتها مرة أخرى أمام العالم، وأعادت السلطة للشعب الحقيقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أنه لولا قيام الثورة لكان هناك انقسام فى الدولة وكان الاقتصاد انهار وهلك.

وأشار عضو مجلس النواب ‘ إلى أن ثورة الـ30 من يونيو الخالدة غيرت مسار الدولة المصرية حتى أصبحت واحدة من أهم الدول الديمقراطية المدنية الحديثة ، وأصبح لها دورها التاريخي والريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الثورة الخالدة تصدت بصورة سلمية لجماعة متطرفة إرهابية كانت لديها أجندات خارجية لهدم الدولة المصرية.

عمرو القطامي: السيسي أنقذ مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية.. وحقق إنجازات غير مسبوقة

وجه النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى وقواتنا المسلحة، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ثورة يونيه العظيمة”.

كما أكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ثورة ال 30 من يونيو قد أنقذت البلاد من مستنقع الفوضى الذي سببته جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع:” وتلى ذلك أن حققت القيادة الحكيمة الحاكمة إنجازات غير مسبوقة في كل قطاعات الدولة المصرية بزعامة الرئيس السيسي”.

واستكمل:” الرئيس السيسي هو رجل سيذكره التاريخ بأحرف من نور حيث استطاع أن يحقق قفزات تنموية هائلة، وأعاد لمصر هيبتها عربيا ودولياً “.

كما وجه عضو مجلس النواب التحية للقوات المسلحة الباسلة التى لبت نداء الشعب المصرى وسطرت ملحمة تاريخية في الثلاثين من يونيو.

وتابع:” لقد أنقذ الجيش والشعب مصر من مستنقع الفوضى الخلاقة، مثل التي حدثت في العديد من الدول العربية المجاورة”.

واستكمل:” إن ثورة ال 30 من يونيو ما هي إلا استكمال ثمار كفاح الشعب المصري ضد كل قوى التطرف والإرهاب”.

وتابع:” إن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة قد رسموا خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية من احتلال جماعة الإخوان الإرهابية لتعود مصر لدورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

محمد الدابي : شمس 30 يونيو اشرقت واعادت الوطن والهويه المصريه من جماعات الظلام

تقدم النائب محمد سعيد الدابي ، وكيل لجنه الاعلام والثقافيه والسياحه بمجلس الشيوخ ، بالتهنئة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والي القوات المسلحه والشرطه المصريه ، بمناسبة الذكرى التاسعه لثورة 30 يونيو ، مؤكداً بأنها ستظل خالدة تحمي مكتسبات الشعب ، بعد أن أرادت جماعات الظلام اختطاف الوطن.

واضاف محمد الدابي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن شمس 30 يونيو اشرقت لتعلن

عن الشخصية المصرية الثابتة الراسخه وتعيد الهويه المصريه ، وتحمل أمانة الوطن قائد عظيم هو الرئيس السيسي ، الذي أراد الحفاظ علي وطنه ، وعلي عزة بلاده وحققت مصر معه قفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر.

واضاف عضو الشيوخ بأن ثورة ٣٠ يونيو جسدت ملحمة شعبية قادها الشعب المصري ضد قوي الظلام و التطرف حتي استعاد الوطن هويته وكشفت حجم المؤامرة التى كان يتم الترتيب لها على يد تيارات العنف لعزل مصر.

وتقدم الدابي بالشكر الي القيادة السياسية والقوات المسلحه والشرطه المصريه ، الذين كانوا حاجز وحائط صد حمي الوطن في ثورة تصحيح المسار ثورة 30 يونيو ، وقدم التضحيات لتعود الريادة المصريه ، ويستمر عطاؤة ابد الدهر.

برلماني : ثورة 30 يونيو ستظل خالدة علي مر التاريخ لانها أنقذت مصر من السقوط في نفق مظلم

أكد النائب حماده قرشي ،عضو مجلس الشيوخ ، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل ذكري خالدة في تاريخ المصريين ، محفورة فى وجدان وقلوب كل المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية ، لانها أنقذت مصر من أنياب جماعة فاشية كانت ستسقط الدولة في دوامة حرب أهلية والعودة به إلي عصور الظلام ، وذلك عن طريق قناع مزيف باسم “الدين” والذي كانوا يتخذونه ستاراَ

وتابع قائلاً: 30 يونيو ثورة شعب إستطاعت أن تخلص مصر من حكم الجماعة الفاشية ، التي أردت طمس هوية المصريين لولا تلك الثورة المجيدة

وقال “قرشي” في تصريحات صحفية له اليوم في الذكري التاسعة للثورة 30 يونيو لا يمكن أن ننسي المشهد المهيب لملايين المصريين في كافة الميادين بجميع انحاء الجمهورية ، مطالبين برحيل جماعة الإخوان الإرهابية ،مؤكداً ان تلك الثورة المجيدة قام بها الشعب وحمتها القوات المسلحة ، لانقاذ البلاد من مصير مجهول ، وتبع قائلاً : لولا تلك الثورة المجيدة التي كانت ثورة شعب وإنحازت القوات المسلحة بقيادة الفريق عبدالفتاح السيسي الذي حمل روحه علي كفه فداءاً للوطن ليقف أمام جميع التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية أنذاك



وأكد” قرشي” وبعد مرور 9 سنوات من عمر ثورة 30 يونيو المجيدة ، عادت مصر للمصريين ، وأصبحت مصر دولة قوية مستقرة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، ورغم التحديات الكبيرة والظروف الأقتصادية العالمية إلا ان مصر تسير نحو الاتجاه الصحيح وتنطلق نحو الجمهورية الجديدة ، لافتاً أنه خلال السنوات التسع الماضية تحققت إنجازات كبيرة في تلك الفترة من بناء مدن جديدة ، وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ، وقناة السويس الجديدة،وشبكة طرق حديثة وأصبحت مصر ذات إقتصاد قوي نجح في مواجهة التحديات سواء أزمة كورونا او الأزمة الروسية الأوكرانية ،مؤكداً أن الدولة إتخذت إجراءات في تلك الفترة لتوفير الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، وكذلك نجاح الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب ، وتأمين مصر علي كافة الجبهات

وإختتم بيانه قائلاً: نهنيء الشعب المصري والرئيس السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية بثورة 30 يونيو المجيدة