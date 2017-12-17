برلمانيون: سنحارب لتنفيذ قانون التأمين الصحي بشكل محترف

ياسمين فواز أكد نواب برلمانيون أن قانون التأمين الصحي الجديد من أهم التشريعات التي تشهدها مصر في تاريخها المعاصر، مشددين على حرصهم على تطبيق القانون بشكل محترف. من جانبه، صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، بأن قانون التأمين الصحي أحد أهم التشريعات التي تشهدها مصر في تار



ياسمين فواز

أكد نواب برلمانيون أن قانون التأمين الصحي الجديد من أهم التشريعات التي تشهدها مصر في تاريخها المعاصر، مشددين على حرصهم على تطبيق القانون بشكل محترف.

من جانبه، صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، بأن قانون التأمين الصحي أحد أهم التشريعات التي تشهدها مصر في تاريخها المعاصر، حيث تعد قوانين الإدارة المحلية والتأمين الصحي والاستثمار هي أهم التشريعات علي الإطلاق لتعلقها المباشر بالمواطنين وبالحالة الاقتصادية.

وأعلن “فؤاد” موافقته ودعمه لمشروع قانون التأمين الصحي، وأضاف عليه عددا من الملاحظات علي 7 مواد تتعلق بالأمور الشكلية والتنظيمية، ومادة واحدة خاصة بنظام التمويل، وتعديلا في نسب الاشتراكات لتقليل الفجوة المالية التي ستحدث لتقليل نسبة الإسهامات.

وأكد “فؤاد” أن القانون في مجمله جيد ولكن ينتابه بعض التخوفات من طريقة تطبيقه، وأضاف أنه سيبذل ما في وسعه لتنفيذه بشكل محترف حيث أنه من القوانين التي تمس المواطنين بشكل مباشر والذي يستلزم المحاربة من أجل تطبيقه علي أرض الواقع بما يخدم مصلحة المواطنين.

من ناحيتها، أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن أن قانون التأمين الصحي الشامل هو الأهم خلال الـ25 سنة الماضية، لافتة إلى أن القانون سيقوم بفصل التمويل عن تقديم الخدمة من أجل ضمان الجودة، ويتضمن تحمل الدولة إشتراكات غير القادرين.

واوضحت أن من مميزات هذا القانون كونه من حق كل مواطن ان يحصل على كارت أمان صحي، كما انه له الحق فى اختيار التوجه لأي مستشفى أى كان نوعها والحصول على العلاج فيها حيث تتكفل الدولة بعلاج غير القادرين حيث أنه نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين على حد سواء.

واضافت عطوة ان قانون التأمين الصحي الجديد يقوم بتقديم خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية، لمن تم تصنيفهم بأنهم غير قادرين وسوف يتم تغطيتهم من الدولة، ومعيار التغطية سوف يكون للأسرة كاملة وليس لفرد واحد بعينه داخلها كما هو معمول به في النظام التأميني الحالي.

واردفت عطوة الى جانب انه لن يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية أو الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة، ولكنه سوف يطبق على مجالات الخدمات الصحية بشكل عام .