برلمانيون: خطاب السيسي رسالة طمأنة وتعكس الحرص علي تحقيق الحوار الوطني نتائج ملموسة

اشاد برلمانيون بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى التي انطلقت امس الاربعاء ، مؤكدين انه جاء بمثابة رسالة طمأنة للجميع باهتمامه بمخرجات الحوار الوطني، كما انه جاء ليعكس ما يضعه من أولوية للتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتحويلها لنتائج ملموسة يجني ثمارها الوطن والمواطن،

النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس أكدت على إيجابية تنوع الرؤي والأفكار في تعزيز قوة مخرجات الحوار الوطني

أكد المهندس أحمد عثمان ، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى بثت في افتتاح جلسات الحوار الوطنى تضمنت التأكيد على دور الحوار الوطني في رسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة من خلال صياغة خارطة طريق للوصول إلى مستقبل واعد، مؤكدا على حرية الاختلاف وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن التنوع في الرؤي والأفكار من شأنه تعزيز قوة مخرجات الحوار الوطني.

وقال “عثمان”، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الديمقراطى كانت عرسا ديمقراطيا لا يتكرر كثيرا ، فلأول مرة يجتمع هذا الكم الهائل من أطياف الشعب المصري بكل تنوعاته السياسية والاجتماعية بالإضافة ممثلى منظمات المجتمع المدني والمتخصصين في جميع المجالات، والخبراء ورجال الدين والشباب، موضحا أن مصر اعتادت خلال السنوات الماضية اطلاق مؤتمرات متخصصة أو مؤتمرات حزبية أو مؤتمر لتيار معين، ولكن الحوار الوطني هو تجمع وطني استثنائي لا يتكرر كثيرا.

وقال “عثمان”، إن الحوار الوطني أداة مهمة لتعزيز مشاركة جميع الأطياف في صناعة مستقبل هذا الوطن، من خلال صياغة روشتة علاج لجميع المشكلات التى تعانيها مصر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مؤكدا أن نجاح الحوار الوطنى مرهونا بما يمكن أن تنتهى إليه من توصيات يتم رفعها لرئيس الجمهورية الذي وعد انها ستكون محل تقدير وإهتمام من الدولة المصرية، وسيتم الأخذ بها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى فرصة جيدة للأحزاب السياسية لإعادة بناء علاقتها بالمواطن المصري، وتعزيز وجودها في الشارع، مؤكدا أن الزخم الذي خلقه الحوار الوطنى منذ إعلان الرئيس عن دعوته، غير مسبوق، الأمر الذي يؤكد تعطش الشارع المصرى لهذا النوع من التفاعل الوطني من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة استغلال الحوار الوطني من أجل تقديم حلول فاعلة تخفف من معاناة المواطن،ـ بعيدا عن الشعارات الرنانة التى لا تساهم بأي شكل في خروج مصر من أزمتها الإقتصادية التى أخلفتها الأزمات العالمية المتتالية، مطالبا جميع المشاركين باستغلال الفرصة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، وتؤكد على مبادىء حريةالتعبير وقبول الآخر مهما بلغت الاختلافات طالما كان هذا الاختلاف من أجل الوطن.

كما صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مشاركتها في أولي جلسات الحوار الوطني قائلة بأن من الذكاء السياسي إطلاق أولي جلسات الحوار الوطني هذه الفترة مما يشكل فرصة لإعادة ترتيب الملفات ووضع أهم الأولويات تحت النظر ورسم خطوط عريضة لاستراتيجية هدفها مجابهة أي تحديات فضلا عن أن كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاحية الجلسة كانت بمثابة تصديق رسمي علي مدي أهمية الحوار الوطني ومدي جدية القيادة السياسية في إحداث تغيير جذري بأيدي أبناء الوطن.

وأشارت “محروس” إلي أن الحوار الوطني قد نتج عنه سابقا نتائج مثمرة وساعد علي فتح أفق وطرح مواضيع في صميم المجتمع واستكملت موضحة الحوار الوطني بمثابة بوابة عابرة لتحقيق آمال كل مواطن مصري أيا كان شأنه الاجتماعي فيمكن القول أنه نقطة إلتقاء لكافة أطياف الشعب علي هدف واحد وهو التغيير الإيجابي علي كافة الأصعدة وتعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة مما يشكل خطوة هامة وأساسية في تحقيق خطة التنمية المستدامة.

وأشارت إلي أن اليوم تمكنا من رؤية المصداقية والشفافية من خلال دمج أنسجة المجتمع ووضع تصور ورؤية لمسار مصر الصحيح مما يشكل خطوة صادقة تاريخية لمستقبل افضل من خلاله نحقق الهدف الرئيسي وهو بناء جمهورية جديدة.

النائب عبدالله لاشين : كلمة الرئيس السيسي تعكس حرصه علي تحقيق الحوار الوطني نتائج ملموسة

قال النائب عبدالله لاشين ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في اولي جلسات الحوار الوطني تعكس رغبة حقيقية من القيادة السياسية في الوصول الي نتائج فعالة تحقق اهداف الجمهورية الجديدة .

وأكد النائب عبدالله لاشين ، أن الحوار الوطنى سيبقى الفرصة الأكبر والتاريخية لجميع القوى الوطنية، والسياسية للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد ان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانعقاد جلسات الحوار الوطني ومتابعة توصياته، يصبغ أهمية غير مسبوقة بمثل هذا الحوار، باعتباره أهم منصة حوارية تعتمد على الشفافية والمبادئ الوطنية

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واكد إدارة الحوار الوطني نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار

النائب عادل اللمعي: كلمة السيسي رسالة طمأنة للجميع باهتمامه بمخرجات الحوار الوطني

أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عكست حرصه على التجاوب مع كافة نتائجه وتحويلها لواقع، مشيرا إلى أنها أكدت قناعته راسخة بأن الحوار هو السبيل لمواجهة التحديات الحالية، ودعوته للجميع بإتمام هذه التجربة الوطنية باقتحام كافة المشكلات والقضايا، والممارسة السياسية الفاعلة خلال الجلسات، بقوله أن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية.

واعتبر أن تأكيده للمجتمعين بالحوار الوطنى عن تطلعه بنفسه إلى المشاركة فى مراحل الحوار الوطنى النهائية، رسالة طمأنة للجميع بمتابعته والاهتمام بتفعيل مخرجاته، مؤكدا أن انطلاقة جلسات الحوار الوطني يبعث بدلالة إيجابية حول وضع مسارات إصلاحية جديدة تخدم صالح الوطن والمواطن، من خلال تلاقي كافة الآراء والأفكار على منصة واحدة حتى بلورة خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة تقوم على التعددية والتشاركية.

ولفت إلى أن ذلك سيثري من مخرجات الجلسات لتتوائم مع طبيعة التحديات الحالية وما تحتاجه من ترتيب للأولويات، إذ أن الجلسة الافتتاحية، اليوم شهادة قاطعة للجميع بأن الدولة ماضية نحو ترسيخ الديمقراطية ومد جسور الحوار، موضحا أنه يشكل خطوة مهمة في طريق دعم الدولة المصرية وتكوين رؤية مستقبلية أكثر عمقا تسهم في تكوين اقتصاد تنافسي متنوع، بما يؤهل مناخ الأعمال لمزيد من التدفقات الاستثمارية ودعم خطة توطين الصناعات وتنمية ما لدينا من فرص واعدة.

وأضاف أن اجتماع مختلف الشخصيات العامة والخبراء في مجال الاقتصاد على طاولة واحدة مع القوى السياسية، سيؤدي لصياغة أولويات المرحلة حتى نكون أمام اقتصاد وطني قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، باجراءات تدفع عجلة الإنتاج وتعظم من الصادرات، داعيا للنظر للمناطق القريبة من الموانئ واستغلال ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز يسهل لها النفاذ للأسواق العالمية والإفريفية من بينها شرق بورسعيد، ما يجعلها نقطة قوة لابد من استثمارها وتوفير كافة المحفزات اللازمة بها لجذب أصحاب الأعمال حتى إقامة المشروعات الإنتاجية بها ورفع معدلات التشغيل.

النائب ياسر الهضيبي: كلمة الرئيس في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تمثل دفعة قوية لجميع المشاركين

قال الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس التى تم بثها خلال الجلسة تعكس حرصه على دعم وتعزيز آليات التوافق والتآلف بين فئات الشعب المصري من أجل مواجهة التحديات التى تواجه الدولة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حرص الرئيس علي التأكيد على مشاركته في الجلسات في مراحلها النهائية، وهو ما سيمثل دفعة قوية لجميع المشاركين للتعبير عن مواقفهم بحرية وجدية، لأن الجميع سيكون مدركا على رؤيته ستكون محل تقدير ودراسة.

وأضاف “الهضيبي” أن مصر بكل تنوعها وأطيافها السياسية والاجتماعية كانت حاضرة اليوم في انطلاق الجلسة الإفتتاحية للحوار الوطنى، حيث شهدت مشاركة قوية من الأحزاب السياسية بمختلف إيدولوجيتها، ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات المعروف عنها أنها شديدة المعارضة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والإعلاميين والشباب، ورجال الدين، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه النقطة الهامة من عمر الوطن كان نتاج عمل وجهد امتد لعام تقريبا منذ اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لإجراء الحوار الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشهد اليوم بكل تفاصيله يؤكد أن هناك رغبة من الجميع في إنجاح هذا الحوار، من خلال الوصول صياغة لأولويات العمل الوطني للدولة المصرية خلال السنوات القادمة، وهي التوصيات التى سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية لدراستها وبحث مدى ملائمة تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة أن تكون رؤى الأحزاب والأفكار المقدمة مناسبة للتطبيق على أرض الواقع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعيشها مصر داخليا، والمتغيرات الإقليمية والعالمية، والتى فرضت عليها مزيد من التحديات التى تمس الأمن القومي المصري.

وأكد “الهضيبي”، على ضرورة أن يدرك الجميع أن الحوار الوطني فرصة تاريخية للتوافق، وإجراء إصلاح سياسي حقيقي وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على تعزيز رسائل الطمأنة والأمل إلى المشاركين من خلال الاستجابة إلى بعض مقترحاتهم، منها الاستجابة إلى القوى السياسية بصر ف دعم استثنائي 300 جنيه على البطاقات التموينية، كذلك استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات والذي ينتهي في 2024، بالإضافة إلى تشكيل لجنة العفو الرئاسي التى ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1400 شخص محبوس، ليؤكد وجود رغبة حقيقية في إحداث توافق حقيقي وتوحيد الجبهة الداخلية خلف الدولة المصرية لكي تتمكن من عبور الأزمات التى فرضتها عليها الأحداث العالمية وما أخلفته من ضغوط اقتصادية.

وشدد “الهضيبي”، على أن الحوار الوطنى يضم تنوع فكري كبير، وخبرات وطنية في مختلف المجالات قادر إثراء المناقشات وتقديم أفكار ورؤى فاعلة للتعامل مع مشكلات مصر، مشددا على ضرورة أن يضع الجميع أمامه هدفا رئيسيا وهو توفير الحياة كريمة للمواطنين وتخفيف الضغوط الملقاه على عاتقهم، بالإضافة إلى دفع مسيرة التنمية لمواصلة التطوير الذي بدأته الدولة منذ سنوات ولازالت القيادة السياسية حريصة على استمراره رغم الضغوط الاقتصادية.