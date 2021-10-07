برلمانيون: حرب أكتوبر نقطة تحول كبرى في تاريخ مصر

هنأ نواب بالبرلمان ومجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدين انها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية ونقطة تحول كبرى في التاريخ المصري.

وهنأ النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال بدوي، في تصريحات له اليوم، إن حرب السادس من أكتوبر المجيدة من أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث لمصر وللأمة العربية، لأنها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن المصريين قدموا بطولات عظيمة في هذه الحرب وأثبتوا للجميع أن الجندي المصري لا يهاب الموت.

وأشار إلي أن هذه الذكرى العظيمة والتاريخية تُجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر والاعتزاز بالانتصار المجيد، وبما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين.

وتابع بدوي، “يجب أن نستعيد روح هذه الذكرى في بناء مصر من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم قواتنا المسلحة في مواجهة التحديات، مطالبًا المصريين بتوحيد الصف والعمل من أجل بناء مصر الغالية.

برلماني: حرب أكتوبر ملحمة وطنية وقف بها الجيش والشعب على قلب رجل واحد

وهنأ النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال فتحي، خلال بيان له اليوم، إن حرب اكتوبر هي ملحمة وطنية وقف الجيش والشعب علي قلب رجل واحد، وأن هذا الانتصار يعد نقطة تحول كبرى في التاريخ المصري.

واوضح ان حرب أكتوبر أكدت أنه لا يوجد مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية إلى جانب التخطيط العلمي والفكر السليم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن والده اللواء فتحي عبد الحميد وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا، كان من الأبطال الذين شاركوا في ثلاث حروب وهي حرب الاستنزاف وحرب ٦٧ ونصر أكتوبر العظيم وأنه دائما فخور بمشاركة والده في هذا النصر، مؤكدا ان القوات المسلحة المصرية كانت ومازالت وستظل هى الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أى أعتداء سواء كان خارجيا أو داخليا، وأن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال تلك الحرب مازالت تُدرس فى كتب التاريخ العسكري.

وتابع: إن نصر أكتوبر سيظل ذكرى خالدة عبر مختلف العصور، تروى قصص الانتصارات والبطولات التى قام بها هؤلاء الأبطال؛ دفاعا عن الوطن للأجيال المختلفة.

فيما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين لحرب اكتوبر المجيدة

جاء فيها:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحيه اعزاز و تقدير لشخصكم الكريم ،،

يطيب لي بأسمى و باسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكري الثامنة و الأربعين لحرب أكتوبر المجيدة ، تلك الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

فتحية لشعب مصر العظيم الذي جسد أصالة الشعب المصري بنسيجه الوطني ، وتحية لقواته المسلحة التي أثبتت ولاءها للوطن في مواجهة العدو ، وتحية للجندي المصري الذى حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.

حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.

سائلين المولى أن يعينكم على ما أقامكم فيه .

وتقدمت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ ، لجموع الشعب المصري بخالص التهاني و أطيب التمنيات ، بذكرى ملحمة الكرامة التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة بدماء جنودها الأبطال و أرواحهم ، و التي سنظل ننعم بثمارها على مدار الأجيال .

واضافت ان هذه الملحمة التي كانت اللبنة الاولى لإعادة بناء مصرنا الغالية و التي تسير على طريق التقدم و الازدهار بخطى واثقة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات

المسلحة .

وتابعت :” لعل ما تشهده بلادنا حالياً من معارك للتنمية و البناء ، تدور في مختلف ربوع المحروسة ، هو أبرز دليل و اقوى شاهد على أن هذا الشعب العظيم لا تلين إرادته في مواجهة أية تحديات ، لا في رد العدوان الغاشم و استرداد أرضه و كرامته ، و لا في استدعاء مخزونه الحضاري الضارب في العمق لآلاف السنين ، بغية تحقيق التنمية و

التحديث .

واستطردت :نحن نستعيد وقائع ما سجله التاريخ من بطولات جنودنا البواسل ، نؤكد ان مصر كانت دائما في صدارة المنطقة بما لديها من قوة شاملة ، في القلب منها قوات مسلحة هي درع الوطن و سيفه ، و هي قادرة ابداً على ردع كل من تسول له نواياه السيئة أن يتلاعب بمقدرات المصريين سواء من أعداء الداخل ، قوى البغي و الإرهاب ، أو أعداء الخارج الحاسدين لمكانة مصرنا العظيمة ، و لقد قيض الله لبلدنا زعيما ملمهما استطاع أن يحافظ على مكانة جيشها العظيم و تعزيز قدراته في البر و البحر و الجو ، بما أعاد تأكيد مكانته لتواكب التحديات التي تطرأ على مختلف الأصعدة و تردع أية إخطار قد تتعرض لها أرض مصر أو حدودها أو

مقدرات شعبها .

وتابعت:” ونحن نستلهم تضحيات شهدائنا الابرار ، نقول لارواحهم الطاهرة أننا سنظل أوفياء للاهداف التي ضحوا من أجلها و سنحافظ – كما وعد فخامة الرئيس و أكد في أكثر من مناسبة – على كل ذرة تراب أو نقطة مياه من مقدرات هذا البلد . وسيظل التاريخ يذكر أن ما بذلتموه كان هو النبع الذي ما نزال جميعا ننهل من فيضه ، كل عام و مصرنا الغالية و شعبها الأبي في استقرار وازدهار ، تحتل مكانتها في صدارة الأمم ، مثلما كانت دائما مهد الرقي و التقدم وحاملة لواء الحضارة الإنسانية

كما أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن نصر أكتوبر المجيد كان علامة فارقة فى تاريخ مصر والأمة العربية، استطاع فيها جنود وأبطال القوات المسلحة المصرية تسطير ملحمة كبرى وكسر أسطورة العدو الذي لا يقهر على تراب سيناء، مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأبناء القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن حرب السادس من أكتوبر المجيدة من أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث للأمة العربية جميعًا، حيث أن الشعب المصرى بمختلف فئاته كان البطل الأول فيها وفى تحقيق هذا النصر، حتى أن تلك الحرب المجيدة يطلق عليها حرب الشعب المصرى كله ولا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلا فى تلك الحرب، مؤكدا أن نصر أكتوبر رسالة بأن إرادة المصريين لا يمكن كسرها مهما كانت المؤامرات.

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال تلك الحرب ما زالت تُدرس فى كتب التاريخ العسكرى، راجيًا أن تبقى تلك الانتصارات حية ونابضة فى وجدان وعقول الأجيال المتعاقبة بما يؤكد قدرة المصريين على صنع المعجزات متى أرادوا ذلك.

وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب ، في تصريحات له اليوم، أن ذكرى حرب 73 تمثل مصدر عزة وفخر لكافة المصريين، وذلك لأنها تمثل استرداد للكرامة، مشيرا إلى أن لحظة رفع العلم المصري في انتصار أكتوبر لن تنسى وستظل عالقة في أذهان المصريين مدى الحياة.

وأضاف عضو مجلس النواب النائب عمرو القطامي، أنه رغم مرور 48 سنة على حرب اكتوبر، إلا أن روح الحرب والانتصار ما زالت تفوح وتجول بيننا، ونراها جليا في الانجازات والمشاريع التي تشهدها الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واحتفلت مصر بالذكرى الـ 48 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973م، واسترداد بقعة غالية من تراب هذا الوطن، وهنأ رموز المؤسسة الدينية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدين أن تلك الانتصارات ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة.