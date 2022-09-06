برلمانيون: تسيير جسر بري لدعم السودان يؤكد حرص مصر على الالتزام بمسئولياتها

اكد برلمانيون ان تسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل لدعم السودان، يعكس حرص مصر على الالتزام بمسئولياتها تجاه الدول العربية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان.

و قامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.

عمرو القطامي: تسيير جسر بري لدعم السودان يؤكد حرص مصر على الالتزام بمسئولياتها تجاه الدول العربية

من جانبه ،أشاد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسيير جسر بري لتقديم الدعم للأشقاء في السودان، قائلا: ليس بجديد على الدولة المصرية أن تقوم بمثل هذا الدور، فمصر هي قلب العروبة النابض.

وأضاف القطامي، أن توجيهات الرئيس السيسي بتسيير الجسر جاءت للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في السودان، كما أنها تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

وأكد عضو الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما يحدث في السودان في ظل أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق يفرض على الدولة المصرية الوقوف بجانب السودان نتيجة للعلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى أن السودان الشقيق يمثل عمق استراتيجي للأمن القومي لمصر.

تابع القطامي: تسيير جسر بري لدعم السودان يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية، يعكس حرص واهتمام الدولة المصرية على الوقوف بجانب دولة الجوار والالتزام بمسئولياتها تجاه الدول العربية في ظل التحديات والأزمات التي تتعرض لها من هدم المنازل وتشريد العديد من الأسر.

ياسر الهضيبي : تسيير جسر بري من المساعدات الإنسانية والطبية للسودان يؤكد شعور مصر بالمسئولية تجاه أشقائها العرب



و أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات السيول التى اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتسيير جسر بري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني.



وقال “الهضيبي” ، إن هذه الخطوات تؤكد على عمق العلاقات بين مصر والسودان ، مشيرا إلى أن الجسر البري احتوي على أطنان من المساعدات الإغاثية، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالى 90 شاحنة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ،أن مثل هذه المواقف تؤكد على حرص مصر على الالتزام بمسئولياتها تجاه الدول العربية، باعتبارها الشقيقة الكبري لهم، كما تؤكد حرصها على أمن واستقرار جميع دول المنطقة ، لافتا إلى أن مصر كانت حريصة على تقديم المساعدات رغم ما تمر به من أزمات بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية، إلا أن شعورها بالمسئولية كان الدافع الأساسي لقيادتها السياسية.



وطالب “الهضيبي”، المجتمع المدنى المصري في التحرك من أجل مساعدة الشعب السودانى في محنته ، لافتا إلى العلاقات التاريخية التى جمعت مصر والسودان، حيث اعتبر كل منهما جزء من الأمن القومي للآخر.

خارجية الشيوخ : تسيير جسر لإمداد لدعم السودان الشقيق دليل على أهتمام مصر بالقارة الأفريقية

فيما ، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ علي الدور الذى تلعبه مصر داخل القارة الأفريقية خلال المرحلة الراهنة .

وقالت النائبة ريهام عفيفي ،أن الجهود التى تبذلها مصر لدعم دولة السودان الشقيق ليس بجديد لأن السودان الشقيق يمثل عمقا استراتيجيا للأمن القومي المصري وان التعاون القائم بين مصر والسودان يفرض علي مصر الوقوف بجانبها ودفعها للوصول إلي مرحلة الاستقرار السياسي لبناء دولة جديدة قادرة علي مواجهة التحديات لاسيما فى ظل التداعيات الأخيرة التى تشهدها السودان من جراء الفيضانات والسيول .

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن تسيير جسر جوي وبري لدولة السودان يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية يؤكد حرص الدولة المصرية على موازرة دولة الجوار فى الأزمة التى تتعرض لها الآن والتى أدت إلى تشريد الألآف من الأسر وتهدم آلاف المنازل .