برلمانيون : تركيا أصابها الجنون وجاهزون للدفاع عن حدودنا الإقليمية

ياسمين فواز: انتقد أعضاء بمجلس النواب تصريحات وزير خارجية تركيا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، مؤكدين أن حكومة تركيا أصابها "الجنون" وسط توقعات بمزيد من المناوشات السياسية خلال العام الجارى.كانت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، نشرت تصريحًا لوزير الخارجية التركي مولود

ياسمين فواز: انتقد أعضاء بمجلس النواب تصريحات وزير خارجية تركيا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، مؤكدين أن حكومة تركيا أصابها “الجنون” وسط توقعات بمزيد من المناوشات السياسية خلال العام الجارى. كانت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، نشرت تصريحًا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال فيه، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب. وأوضح “أوغلو” أن أعمال التنقيب وإجراء دراسات عليها يعد حقًا سياديًا لتركيا، زاعمًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية. من جانبه، قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن تصريحات وزير خارجية تركيا تدل علي أنها دولة الجنون، وأن حكومتها أصابها الخبل نتيجة نجاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع الاتجاهات. وأضاف : “نحن جاهزون للدفاع عن حدودنا الإقليمية وأي تجاوز تجاه مياهنا الإقليمية، سيتم الرد عليه بكل قوة، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا السيادية”. وأكد أن وزير خارجية تركيا تناسى هو ورئيسه أردوغان أن اتفاقيتنا مع قبرص قانونية، وتم إيداعها في الأمم المتحدة، وعليه أن يعود إلى رشده ويطلع علي القانون الدولي بدلا من هذه الخزعبلات، لافتا إلى أن تصريحات تركيا تدل على أنها ناتجة عن أن إيران ستمنع الغار المجاني التي تعطيه لتركيا، مما سيصيبهم بأضرار جسيمة. وأوضح أنه بالإضافة إلى أن دعم تركيا قيادات الإخوان الإرهابية، وإيوائهم في بلدهم يدفعهم إلى محاولة خلق المشكلات والتأثير علي الاقتصاد المصري، وفِي جميع الأحوال نحن مستمرون في التنقيب عن الغاز في المتوسط، ولن نسمح بأي تدخل أو تعطيل للتنقيب. وأضاف : “جيشنا وقواتنا البحرية بتسليحاتها الحديثة من حاملات طائرات وغواصات وزوارق وصواريخ جاهزة لردع أي تدخلات من تركيا أو من دول أجنبية”. فيما أكد النائب تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة التركية ليست عضو فى اتفاقية S51 الخاصة بترسيم الحدود البحرية العالمية، مضيفا أنه في حال وجود اعتراضات تركية عليها أن تحلها مع اليونان وقبرص، وهى لن تفعل ذلك لأن قيامها بالتوقيع على الاتفاقية سيحرمها من الوجود فى بحر إيجه . واوضح أن عام 2018 سيشهد ضغطا على مصر فى ملفات متعددة سواء من الجنوب وقضية السد وحلايب وشلاتين أو من الغرب الذى يشهد إعادة تمركز العناصر الداعشية فى ليبيا، ومن الشمال مناوشات سياسية بحرية تركية، متوقعا مناوشات سياسية مع إسرائيل حال البدء فى المشروعات المشتركة مع الجانب السعودي بالبحر الأحمر، لأن إسرائيل أيضا لم توقع على الاتفاقية. ووصف تصريحات “جاويش”، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين بـ”المهاترات لمهاجمة الدولة المصرية”. من ناحيتها، أكدت سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تركيا تعطي نفسها حقوقًا ليست لها، وهى بذلك تنمي العداوة بينها وبين الدول المجاورة، وهى بالأساس في عداء مع دول كثيرة. وأوضحت أن الدولة المصرية تعلم الأخطار المحيطة بها، وبيان الخارجية المصرية، كان واضحًا بأننا لن نسمح بالمساس بالسيادة المصرية على البحر المتوسط، مشددة على أن “مصر جاهزة لأي مواجهة”. وقالت إن مصر محتفظة بعلاقة طيبة مع الدول المحيطة بها، وهناك تنسيق كامل مع قبرص، مؤكدة أن “مصر مش هتسكت ولن تسمح بالتدخل في منطقتها بالبحر المتوسط”. وأصدرت الخارجية المصرية بيانا أمس الأربعاء، أكدت فيه علي لسان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق مع قواعد القانون الدولي، ومودعة كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة. وحذر من المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأي محاولة بذلك تعتبر مرفوضة.