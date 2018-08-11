برلمانيون: تراجع التضخم إلى 13% يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

ياسمين فواز أشاد أعضاء بمجلس النواب، بما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع التضخم لنسبة 13%، مؤكدين أنه يعكس نجاح الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن. وأكد بيان صادر عن جهاز الإحصاء -الخميس الماضي-…

ياسمين فواز

أشاد أعضاء بمجلس النواب، بما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع التضخم لنسبة 13%، مؤكدين أنه يعكس نجاح الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن.

وأكد بيان صادر عن جهاز الإحصاء -الخميس الماضي- تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018، مسجلاً 13%، مقابل (34.2%) لنفس الشهر من عام 2017.

من جانبه، قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ونائب دائرة زفتي بمحافظة الغربية، إن ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع التضخم لنسبة 13%، يعكس نجاح الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن، خاصة وأن الحكومة تستهدف الوصول فى بداية العام المقبل لنسبة 10%.



وأضاف الجوهري أنه حتى الآن ومنذ اتخاذ قرار التعويم ارتفع التضخم بشكل كبير، واتخذت الحكومة عددًا من الاجراءات لمواجهة ذلك وبوصوله لنسبة 13% فذلك يعنى تراجعه إلى نصف النسبة تقريبًا، خاصة وأنه وصل مع بداية التعويم إلى ما يزيد عن 34%.

وتابع الجوهري: “نجاح الحكومة فى السيطرة على التضخم يعطى فرص للوصول إلى النسبة المستهدفة ولكن ما نحتاجه أن يكون هناك توازى بين تراجع معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو، الأهم حتى يشعر المواطن بالتحسن وبالأثر الإيجابى للإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية”.

وأكد الجوهري أن رفع معدل النمو هو السبيل الأساسى لتحسين مستوى المعيشة للفرد، لأنه يعكس زيادة الدخل كذلك زيادة معدلات الإنتاج ما نستهدفه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجوهري أن الحكومة نجحت حتى الآن فى تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى والسيطرة على الأسواق بعد القرارات الاقتصادية، والتى تمثل أخرها فى رفع أسعار الوقود، ما يعطى مؤشرات لإمكانية تحقيق مستوى أفضل فى خفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو خلال العام المقبل.

وأعرب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب، عن تفاؤله بشأن تراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذا التراجع سيترتب عليه عودة الاستثمار والسياحة، وخفض عجز الموازنة، وانخفاض فوائد الدين وانتعاش الجنيه، فضلًا عن ارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات، وتسويق المشروعات القومية بالخارج.

وأوضح أنه في حالة استمرار السيطرة علي التضخم سيؤدي إلى دفع معدلات النمو من خلال تحفيز الاستثمار وإنهاء أزمة البطالة.

من ناحيته، أشاد النائب هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالبيان الأخير الذى نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن انخفاض معدلات التضخم، موضحاً أن تراجع معدلات التضخم يأتى بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي دشنته الحكومة المصرية منذ عام 2016، الذي بدأ بتحرير سعر الجنيه المصري وإعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي.

ولفت إلى أنه في حالة استمرار السيطرة على التضخم سيؤدي ذلك إلى رفع معدلات النمو من خلال تحفيز الاستثمار والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل للشباب وافتتاح مشروعات قومية واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية.