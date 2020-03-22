برلمانيون : السيسي يرفع شعار الشفافية في أزمة فيروس كورونا

رحب نواب البرلمان بالرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه اليوم الأحد ، بشأن فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وخطة الدولة للحد من انتشاره ، حفاظا علي مصلحة المواطنين،مؤكدين تعامل الدولة مع الأزمة بشفافية ، و انحياز الرئيس التام لهموم المواطن.

من جانبه ، أكد النائب عبد الرحيم ،أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع عدد من السيدات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وحديثه معهن، حمل رسائل قوية تلقاها الشعب سريعا، وزادت من عزيمته واصراره علي هزيمة وباء “فيروس كورونا”.

وقال النائب في تصريحات له اليوم إن اللقاء الذي حضره الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر عن تقدير الرئيس واعتزازه بالمرأة ودورها في المجتمع.

الدولة لا تخفي شيئا بشأن أزمة فيروس كورونا

وأوضح أن السيسي طمأن الشعب بشأن أزمة فيروس كورونا ، حيث أكد علي تشكيل مجموعة عمل لإدارة الموقف، وأن الدولة لا تخفي شيئا، وأنه يتم التعامل مع الأزمة بشفافية وبيانات تعكس الواقع منذ البداية، وأن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة وبذلت كل الجهود ولا تزال لمجابهة الفيروس، وأن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي الشعب.

وأشاد النائب، بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس لتخفيف حدة أزمة فيروس كورونا، وتضمنت خفض أسعار الكهرباء للصناعة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين لسداد جزء من مستحقاتهم، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية، وتأجيل الاستحقاقات الانتمائية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيلها للمقيمين حتى 2022، وتخفيض ضريبة الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة 50 %، و إتاحة 100 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص الصناعي، بعائد سنوي 10 % ، و ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الأساسي، ومد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14 %.

وطالب النائب، الإعلام والصحافة، بزيادة جرعات التوعية للشعب من خلال نشر الإرشادات الصحية ومخاطر الإزدحام، وتشجيعهم علي البقاء في المنازل، وفضح وتكذيب الشائعات التي يطلقها الكارهون لمصر وشعبها .

قرارات السيسي لتخفيف أعباء المواطنين

ورحب النائب محمد المسعود عضو البرلمان ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لتخفيف أضرار أزمة فيروس كورونا، تؤكد انحيازه التام لهموم المواطن وتقديره لحجم المعاناة التي ضرب الاقتصاد والسياحة.

وأكد المسعود، في تصريحات له اليوم ،أن إطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين من القطاع السياحي، تؤكد تقديره لحجم الأزمة التي ضربت القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الأزمة سببت أضرار مادية كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي، وأيضا العاملين به، بما يتطلب معه توجيه دعم عاجل لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.

الإجراءات الاقتصادية تقلل تبعات أزمة فيروس كورونا

واكدت النائبة فايقة فهيم، أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سوف تقلل من تبعات أزمة فيروس كورونا على المجتمع المصري.

وأكدت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن الإدارة المصرية لهذه الأزمة كانت جيدة للغاية وعلى قدر مقبول من الاحترافية، مقارنة بدول كثيرة أكثر تقدم منا وخاصة في القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن توجيه عدة قرارات داعمه للصناعة والاستثمار تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تخفيف حدة الأزمة.

ولفتت إلي أن قرارات الرئيس دعمت رجال الأعمال والعاملين في كافة القطاعات وأصحاب المعاشات.

وأشادت بقرار ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى المقبل.