برلمانيون: السيسى يعمل على توفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن

أشاد برلمانيون بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدين أن الرئيس السيسي يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى.

من جانبه، أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من اكتوبر، يأتي في إطار سعي الدولة لتوفير سكن آمن للمصريين والقضاء علي العشوائيات وتنفيذ المزيد من المشروعات السكنية في كل المحافظات.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بجهود غير مسبوقة للوصول بمصر بدون عشوائيات بالانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة بالكامل بنهاية العام الجاري بتكلفة تطوير وصلت لقرابة 39.5 مليار جنيه.

وأضاف “عمار”، أن الرئيس السيسي إعاد رسم الخارطة العمرانية بتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، وذلك كله وفقاً لرؤية مصر الإستراتيجية وخطة التنمية الشاملة.

وأوضح “عمار”، أن المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث إن الرئيس السيسي يؤكد دائما إصراره على إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر حيث قامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها لكافة فئات المجتمع، فضلا عن توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الدولة تهدف إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة.

طفرة غير مسبوقة في ملف تطوير العشوائيات خلال السنوات الماضية

وأشاد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر.

وأكد أن الرئيس السيسي يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى وتأتي في إطار المشروعات التي يتم تخصيصها كسكن بديل.

وأوضح سوس، في تصريحات اليوم، أن ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلي أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة والأكثر احتياجا من خلال إنشاء مساكن بديلة تليق بهم وبحياتهم المستقبلية.

وذكر عضو مجلس النواب، أن الدولة قامت بتنفيذ خطة طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة في مصر، مضيفا أنه تم تجهيز وحدات سكنية لإعادة تسكين جميع سكان تلك المناطق بمواقع بديلة أو العودة للسكن بنفس المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلي أنها مزودة بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة سواء من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.

برلماني : الخارطة العمرانية الجديدة تهدف للقضاء على البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضارى

من ناحيته، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت إعادة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وبما يضمن عدم العودة للبناء المخالف والعشوائيات التى كان له آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطنين ومازالت الدولة تدفع فاتورة البناء غير المخطط حتى الآن.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط، وملف تطوير العشوائيات، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، ولعل مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة التي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاحها استكمالا للجهود المبذولة فى هذا الصدد.

واستكمل عضو مجلس النواب:” إعادة رسم الخارطة العمرانية القومية شمل وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، وذلك كله وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية وخطة التنمية الشاملة”.

وأكد عضو اللجنة، أن الجهود التى تبذلها الدولة تهدف إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، وعلى المواطنين ان يكون لهم دور فى تحقيق هذا الغرض”.

برلماني يطالب بحصر كافة الأصول و استغلال الأراضى غير المستغلة لعمل مشروعات قومية

وقال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ملف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ولعل ما أعلنه رئيس الجمهورية اليوم أثناء فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بشأن تحويل بعض المناطق غير المستغلة لمشروعات قومية تخدم المواطنين ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة باستغلال كافة الموارد لصالح المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة فى ملف تطوير العشوائيات وخاصة المناطق غير الآمنة، حيث شهدنا عمليات تطوير المناطق غير الآمنة، وإزالة 32 منطقة تضم منشآت قديمة كانت تمثل خطورة على حياة قاطنيها.

واكد أن الخارطة العمرانية القومية الجديدة التي أعادت الدولة رسمها تهدف فى المقام الأول للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري للدولة المصرية.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم عمل إعادة حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، على أن تقدم كل وزارة حصر شامل لكافة الأراضى التابعة لها فى المحافظات المختلفة بمعاونة وزارة التنمية المحلية فى هذا الصدد، ومن ثم يتم إعداد دراسة حول كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأصول لصالح المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة اليوم بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول.

حزب المؤتمر : الدولة حريصة على تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير المسكن المناسب

وأكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر ، يؤكد أن الرئيس السيسى يولى كل اهتمامه للمواطنين والشباب وتوفير لهم المسكن المناسب والحياة الكريمة ، وتخفيف العبء عنهم والحصول على وحدة سكنية مناسبة بتسهيلات في السداد .

وأكد حزب المؤتمر في بيان اليوم،أن الدولة شهدت عملية تنمية شاملة في ملف الإسكان والعشوائيات تضمنت العديد من المشروعات العالمية الضخمة في مجالات الإسكان لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية خاصة بالقرى والريف المصرى مشيرا إلى أن المناطق غير الآمنة تحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، ففى الوقت الذى يحظى قطاع العقارات وملف تطوير العشوائيات باهتمام كبير إلا أن المناطق غير الآمنة لها طبيعة خاصة ولهذا فهى تحظى باهتمام كبير.

وأشاد بالجهود التى تبذلها الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية .



وأشار البيان إلى أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط، وملف تطوير العشوائيات، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، ولعل مشروعات مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة التي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاحها استكمالا للجهود المبذولة فى هذا الصدد.