برلمانيون: الرئيس السيسي وضع حلولا لمشكلات المستوردين ومستلزمات الإنتاج

أكد برلمانيون أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم وضع حلولا لمشكلات المستوردين ومستلزمات الإنتاج، حيث وجه الرئيس بضرورة تفعيل “الرخصة الذهبية” وسياسة “الشباك الواحد”، مشيرين إلى أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤي لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى،

يشار إلي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء ، في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، حيث شهد الرئيس ، افتتاح المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك عبر “الفيديو كونفرانس”.

برلماني: توجيهات الرئيس اليوم هدفها دعم الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي

من جانبه ، أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، يعكس حرصه على دعم قطاع الاستثمار في مصر، من خلال حل مشاكل المستثمرين بما فيها مستلزمات الإنتاج ، لافتا إلى أن كل شركة يتم تأسيسها تمثل قيمة إضافية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الإنتاج ، وتوفير فرص العمل.



وقال “محسب”، إن الدولة المصرية تقوم تسعى منذ سنوات لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن الصناعة هي قاطرة التنمية، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا ، من خلال تذليل المعوقات والعقوبات التى تواجهها، من خلال عدد من التيسيرات منها الرخصة الذهبية، التيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات التى ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات من قبل رئيس الوزراء، بالإضافة إلى توجيد جهة الولاية، والحصول على الموافقة في مدة 20 يوم أو أقل.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص أصبح شريك أًصيل مع الدولة في التنمية، حيث تصل نسبته إلى 75 % ، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في ظل ظروف شديدة القسوة وأزمات عالمية متكررة كان لها تداعياتها السلبية على جميع دول العالم ، مشيرا إلى أن الدولة لم تتوقف عن اتخاذ القرارات التى من شأنها تخفيف حدة هذه التداعيات لجعلها أقل تأثيرا.



وأوضح “محسب”، أن الرئيس أعلن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل، الأمر الذي يأتي استكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الدولة منذ سنوات ، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤي لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وصياغة خارطة طريق لتنمية الإقتصاد المصر لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى مراجعة المشاكل والتحديات التي يمر بها الاقتصاد، والاستماع إلى آراء جميع ال للخروج بحلول عملية قابلة للتنفيذ.



وشدد “محسب” على أهمية توجيهات الرئيس السيسي لرجال الأعمال من خلال إتاحة فرصة لتدريب طلاب التعليم الفنى ، للمساهمة في تطوير المجال الصناعي وإعداد وتأهيل الخريجين، مؤكدا على أن تأهيل العنصر البشري أولوية في عملية التنمية.

أشرف أمين:السيسي وضع”روشتة” لحل مشكلات الصناعة والاقتصاد في مصر

كما أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى المنطقة الاستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن رسائل الرئيس خلال كلمته على هامش الزيارة كانت بمثابة “روشتة” لحل مشكلات الصناعة والاقتصاد في مصر.



وأوضح أمين أن الرئيس السيسي وضع حلولا لحل مشكلات المستوردين ومستلزمات الإنتاج، وذلك خلال شهرين على الأكثر، حيث وجه الرئيس بضرورة تفعيل “الرخصة الذهبية” وسياسة “الشباك الواحد” للتسهيل على رجال الصناعة والمستثمرين، فضلا عن العمل على تحقيق هدف الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 دولار سنويا.



وأكد عضو تعليم النواب، على ضرورة تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني بالتعاون مع رجال الأعمال وذلك لتخريج المزيد من العمال المدربة في مختلف المجالات حتى يكون لديهم فرصة في سوق العمل.



وتوقع النائب أشرف أمين، زيادة الاهتمام بالتعليم الفني وتحسين مستوى العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة وزيادة أجورهم، خاصة في ظل تصريحات الرئيس التي أكد خلالها أن حجم العمالة في مصر كبير والأجور التي يحصلون عليها مقارنة بباقي دول العالم ليس كبيرًا.

برلمانية: الرئيس السيسي حريص علي دعم الإستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين



و أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حريص علي دعم الإستثمار ،والمستثمرين في مصر ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم إن إفتتاح المناطق الإستثمارية هدفه جذب الإستثمارات الأجنبيه ، وإقامة مشروعات قومية والتي تنعكس بالايجاب علي زيادة فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة معدلات الإنتاج وبالتالي التصدير



وأوضحت د. شيماء نبيه أن الرئيس السيسي حريص علي إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وقد وضح ذلك أثناء حديث الرئيس اليوم في إفتتاح عدد من المشروعات القومية حيث قال” أن الدولة حريصة على دعم الصناعة في مصر، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.



مؤكدة ان تلك التصريحات جاءت في توقيت مناسب في ظل أزمات عالمية من جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار، فبالتالي جذب الإستثمارات والتسهيل للمستثمرين سيعمل علي زيادة الإستثمارات والإنتاج.



وأشارت “نبيه ” ان تأكيدات الرئيس وتوجيهاته ايضا بعقد المؤتمر الاقتصادي تأتي استكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الدولة منذ سنوات، مشيرة إلى أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤي واستراتيجية بمشاركة كافة المشاركين والقطاع الخاص ورجال الصناعة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى.

