برلمانيون: افتتاح «المنصورة الجديدة» يعزز جهود الدولة نحو التنمية

رحب برلمانيون بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة أمس الخميس، مؤكدين أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدينة تعزيز لجهود الدولة وخططها الرامية لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، وخلق مجتمعات حضارية تليق بعراقة تراثنا وريادتنا العالمية، وتوسيع آفاق التنمية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أول مدينة تنتمى لمدن الجيل الرابع فى الدلتا، ومدن الجيل الرابع هى مدن متعددة الأنشطة، وتعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أنها أنشئت على أساس أنها تتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة 2063 فدانًا، ووصلت حاليًا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالى المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلي 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلات و1392 وحدة إسكان اجتماعى، وتتميز كل الوحدات بها بنفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه .

وتتوسط المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

علاء عابد: الرئيس السيسي يحقق المعجزات بأقل الإمكانيات.. رجل أفعال لا أقوال

وجه النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، التحية والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم، على الإنجاز الذى تم افتتاحه اليوم بمدينة المنصورة الجديدة، حيث إنها هي المدينة الوحيدة الموجودة بالشمال الشرقي في مصر من مدن الجيل الرابع التي تهتم بالوجهة السياحية.

وأكد النائب علاء عابد أن الشعب المصرى يُثبـت كـل يوم عبقريتـه الوطنية، ويؤكد قدراته الجبارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، كما قال الرئيس.

وأشار نائب رئيس البرلمان العربي، أن خطاب الرئيس اليوم جاء ليؤكد أهمية السعي الدائم للبناء وتحقيق السلام والتنمية، مشيدا بتأكيد الرئيس أن المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، هو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية، وبعزيمتـه وإرادته، حقق الوطن البقـاء وبعقلـه وساعـده، تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء.

وأشار النائب علاء عابد أن الاحتفال اليوم بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، يؤكد قدرة الشعب على بناء مجتمع حضارى متقدم، وتراعى كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، حيث تم تنفيذهـا طبقـًا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحقق المعجزات بأقل الإمكانيات رجل أفعال لا أقوال.

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مدينة المنصورة الجديدة تعظم مقومات مقصدنا السياحي المتنوع والمتفرد.

وأوضحت نورا علي، أن مدينة المنصورة الجديدة مدينة ذات طابع حضاري وسياحي فريد، وستكون وجهة سياحية للعديد من الأسواق، وستنعش السياحة بمدن ساحل البحر المتوسط.

وأضافت أن افتتاح الرئيس السيسي للمدينة، تعزيز لجهود الدولة وخططها الرامية لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، وخلق مجتمعات حضارية تليق بعراقة تراثنا وريادتنا العالمية، وتوسيع آفاق التنمية.

وأشارت إلى أن المدن الجديدة مشروع وطني لتغيير الواقع نحو الأفضل، ويقضي على العشوائية، ويخلق مجتمعات نامية ومنتجة، وينهي على التكدس الذي أضر كثيرًا بالمظهر الحضاري للعواصم الرئيسية.

وتابعت: “هذه المدن تكتب تاريخ جديد وحضارة جديدة عنوانها تعظيم حقوق الإنسان وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة”.

برلماني: «المنصورة الجديدة» نقلة نوعية في البناء العمراني والحضاري للدولة

أشاد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولي من مدينة المنصورة جديدة وجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأكد مصطفي، أن مدينة المنصورة الجديدة انجاز جديد يضاف إلي إنجازات القيادة السياسية، والتي سعت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في البناء العمراني والحضاري للدولة، كما أنها ستساعد في تخفيف الضغط والكثافة السكانية علي مدينة المنصورة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع دليل علي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تسعي بكل جهد لإستعادة وجه مصر الحضاري وتطويره، من خلال إحداث ثورة في مجال البناء والتشييد، والتوجه نحو المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العشوائيات وإمدادها ببنية تحتية متطورة.

وأشار النائب علاء مصطفي، إلي أن مدينة المنصورة الجديدة ستكون واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التي تسعي الدولة لإنشائها، كواحدة من أهداف التنمية المستدامة، كما أنها ستكون واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

برلماني: مدينة المنصورة الجديدة إحدى شرايين التنمية ومشروع عمراني متكامل

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مدينة المنصورة الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس، تعد من أبرز مدن الجيل الرابع التى أنشأتها الدولة المصرية مؤخرا، ضمن الثورة العمرانية، حيث تقع أقصى شمال الدلتا، وتمتد بطول 14 كيلو مترا على الطريق الساحلى، وتبعد 54 كيلو مترا عن المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينتين بقطار كهربائى، وهى خطوة مهمة من خطوات وإنجازات الدولة المصرية لتحقيق النهضة العمرانية.

وأضاف أن مدينة المنصورة الجديدة، تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، فتضم المدينة عددا كبيرا من المشروعات المتنوعة، ما يجعلها مشروعا تنمويا متعدد الأبعاد، خاصة وأن مشروعات الإسكان المختلفة، مثل الإسكان السياحى والفيلات والإسكان المتوسط والاجتماعى، تهدف لاستيعاب مليون ونصف مليون نسمة، فضلا عن الفنادق السياحية التى تخدم السياحة العلاجية، ومشروعات البنية التحيتة المتقدمة وكافة الخدمات، لافتا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة مشروع عمران متكامل، وستساهم في حل مشكلة الإسكان، بجانب أنها ستكون واجهة سياحية عالمية .

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مضنية نحو إنشاء المدن الجديدة، وتستهدف المشروعات العمرانية فى الأساس تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيدا من الاستثمارات للمدن الجديدة، فضلًا عن تلك المدن متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والثقافية، مثل مدينة المنصورة الجديدة.

واتفق النائب أحمد عثمان، مع ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحذيره من خطورة النمو السكاني واستمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الخطيرة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، ولابد أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة لمواجهة هذه القضية والتوعية للمواطنين بأهمية ضبط النمو السكاني.

برلمانية: المنصورة الجديدة نموذج مشرف لمدن الجيل الرابع

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ علي أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولي لمدينة المنصورة الجديدة وهي من مدن الجيل الرابع والذى حرص فيه على مخاطبة كل مواطن مصري.

وقالت النائبة ريهام عفيفي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لدية استراتيجية واضحة تعمل علي مواجهة تداعيات خطورة استمرار النمو السكاني، وتأثيره على حالة التنمية ورؤية مستنيرة في فهم مشاكل الوطن المزمنة التي تؤثر علي مستقبل الأجيال القادمة.

واستطردت قائلة :الدولة حرصت على مدار الفترة الماضية على افتتاح عدد من المدن الجديدة ،وكان الغرض من ذلك هو استيعاب الزيادة السكانية ووضع مخطط للتوسع بعيدا عن الأرض الزراعية التي تآكل جزء كبير منها بسبب التوسع العشوائي، إلا أن وعي المواطن مازال ضعيفا فى ضرورة الحفاظ علي التنمية المستدامة التى تحققها الدولة .

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى ضرورة التأمل فى كلام الرئيس السيسي حينما تحدث عن ضرورة العمل والجد والاجتهاد لتوفير الرزق .لافتة إلى أن بعض المواطنين يتواكلون على فكرة الدعاء دون السعي للعمل.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي كافة قطاعات الدولة بأن تكون فى حالة استعداد دائم للعمل بشكل منتظم لتحقيق المستهدف في رؤية مصر 2030 وما بعدها

وأشادت النائبة ريهام عفيفي بالمجهود المبذول فى مدينة المنصورة الجديدة والتى تعد أحدى مدن الجيل الرابع وتعد قاطرة جديدة للتنمية .

«زراعة الشيوخ»: اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير الدلتا

أشاد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بالاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتطوير الدلتا، قائلا: ما شهدناه اليوم في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة خير شاهد على هذا التوجه.

وتابع : نجاح أي دولة مرتبطة بتحقيق التنمية في كافة المناطق على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك ما تتحرك في شأنه الدولة المصرية، من خلال مشروعات تنموية بكافة المحافظات.

وأشار الجبلي إلى الاهتمام بشأن المدن الذكية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة، لاسيما في ظل أزمات نقص المياه والبحث عن مصادر بديلة مثل تحلية مياه البحار، وكذلك مراعاة الأبعاد البيئية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ، إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات، مؤكدا أنه أحد أعظم الإنجازات التي حدثت مؤخرا.

وطالب عبد السلام الجبلي، إلى أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على هذه الإنجازات العظيمة، والاستمرار نحو مزيدا من البناء والتنمية.

برلماني: المنصورة الجديدة دليل اهتمام من الدولة بتطوير الدلتا

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، وتوسع لم تشهده من قبل في العمران المنظم لمواجهة العشوائيات في كل محافظات الجمهورية.

وأشار النائب إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة المنصورة الجديدة، والتي تكلفت المرحلة الأولى لها نحو 24 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك تطور ملحوظ في العمران بمصر، لاسيما في ظل التوسع ببناء المدن الذكية.

وأوضح زين الدين، أن هناك توجها لدى الدولة نحو تنمية الدلتا لتكون مناطق جذب سكاني، لتقليل الضغط على القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن وجود هذا النمط من المدن في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التنمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، لاسيما في المدن الساحلية، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل أهمية كبيرة في مواجهة أزمة الفقر المائي، خصوصا وأن مصر لديها المقومات التي تمكنها من التغلب على إشكالية أزمات المياه في المستقبل.

ودعا النائب محمد عبد الله زين الدين، كافة الجهات المعنية لاتخاذ خطوات جادة نحو وضع حل لأزمة التضخم السكاني، خصوصا وأنها أزمة باتت تؤرق الدولة لما تؤثر فيه من التهام كل خطوات الدولة نحو التنمية الشاملة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية اتخاذ خطوات جادة وحقيقية للتعامل مع هذه الأزمة، حتى نصل إلى مرحلة الضبط السكاني، وبما لا يؤثر سلبا على موارد الدولة.