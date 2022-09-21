برلمانيون: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

أكد برلمانيون أن إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء ، والتي تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار، وتساهم في تشجيع الباحثين نحو الابتكار في جميع المجالات.

وأشاروا إلى أن هذه الاستيراتيجية تساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من أجل خلق مجتمع مبتكر.

يشار إلى مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، بصحبة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،”دارين تانغ”، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

علاء مصطفي : إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار

من جانبه ، أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليوم تساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار وضمانة للحقوق والملكيات الفكرية.

وأضاف مصطفى، أن الدولة المصرية دائما تعمل على دعم الابتكار وتطويره بحماية أفكارهم وابدعاتهم، كما أن إنشاء منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية يأتي خطوة جديدة نحو دعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تساعد في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من أجل خلق مجتمع مبتكر.

النائب أحمد فتحي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تشجع الباحثين نحو الابتكار

وأكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يساهم في تشجيع الباحثين نحو الابتكار في جميع المجالات.

وأضاف فتحي، أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص الدولة على حماية الملكية الفكرية، وضمان حقوق أصحاب الاختراعات، كما أنها تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار وأولها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار.

برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعزز التوجهات نحو بناء اقتصاد الإبداع

كما أشار النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يأتي استكمالا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطاقات الإبداعية المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، وذلك نظرا للدور الذى تؤديه فى ضمانة الحقوق الأدبية والقانونية لهم، وتشجيع الابتكار والإبداع الذي يمثل سبب رئيسي في نمو الأوطان ورفع جودة حياة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية يتداخل مع الحياه اليومية للمواطن وذلك بمواجهتها للتحديات العالمية والتي نحن في أمس الحاجة لها في ظل وجود أعباء مثل تغير المناخ والأمن الغذائي ومواجهة معدلات الفقر وغيرها، موضحا أن العمل من خلال استراتيجية متكاملة تقدم كل أشكال الدعم للمبتكرين ودفعهم للاستثمار فى اختراعاتهم وإبداعاتهم سيدفع بتنمية المجتمع المصري، وإنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة مع الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.

ولفت “عمار”، إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار وأولها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار، وما تبنته وزارة التعليم العالى لمشروع “من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)” لتسويقه، ومشروع “تطوير نظام ميكنة الملكية”، كما أنه من المقرر أن تستهدف الاستراتيجية حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، بإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعمها بالتحول الرقمى مع النظر للبيئة التشريعية الخاصة بها.

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى أنها ستعمل على تعظيم الدور الاقتصادي لها بتشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية وتقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمى ومجتمع الأعمال، نحو دفع اقتصاد الإبداع والمعرفة، والنهوض بالصناعات الإبداعية، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المطلوبة لتنفيذها، وزيادة دعم ريادة الأعمال من خلال حاضنات متخصصة لتحويل الأفكار إلى مشروع، فضلا عن أهمية رفع الوعي المجتمعي لحقوق الملكية الفكرية وأهميتها، سواء للمؤلف أو صاحب الاختراع، والمراكز البحثية أو غير ذلك ونشر المفاهيم الخاصة بها على مستوى العملية التعليمية أو المجتمعية.

من ناحيته، أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و إطلاقها اليوم الأربعاء من قبل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الرشيدي، أن الاستراتيجية هامة للغاية وستعمل على تشجيع العقول المبدعة ومنح أصحابها الحقوق الأدبية وحماية حقوقهم القانونية ، بجانب أن حماية الملكية الفكرية تخلق بيئة محفزة للابتكار وضمانة للحقوق والملكيات الفكرية، وسيكون له تأثير مباشر في خطة التنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية المناخ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن الاستراتيجية تمنح رؤية شاملة للملكية الفكرية، وتساعد على جذب المزيد من الابداعات والاستثمارات من الداخل والخارج ، بالإضافة إلي أنه تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية وترتبط أهدافها مع كل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية ورؤية مصر 2030، بجانب أنها تساعد الاقتصاد على فتح مجالات عديدة ومن ثم خلق فرص عمل إضافيه، حيث أن الاقتصاد العالمي حاليا يعتمد على كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار.

ولفت النائب إلي ضرورة قيام الحكومة بالتغلب على جميع التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر سواء من قيام البعض بالتزوير أو القرصنة ، وحماية الصناعات الإبداعية التى لها دور بارز فى الاقتصاد، موضحا أن هناك عددا من التجارب الدولية الناجحة فى مجال حماية الملكية الفكرية، ومنها المملكة المتحدة، والإمارات، وترجع أسباب نجاح هذه التجارب لوجود إرادة واضحة وقوانين وآليات قوية.