برلماني:عودة رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ يعكس الأمن والأمان فى مصر

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات تقريبًا.

وأكد عمر فى تصريحات له اليوم ،أن عودة رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ تعكس أن هذا الدول بدأت تصحح مفهومها الحالى عن الأمن والأمان فى مصر ، مما يكون حافزا لعودة رحلات طيران لدول اخرى إلى شرم الشيخ.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن بريطانيا لم تتخذ هذا القرار إلا بعد تأكدها من أن إجراءات تأمين المطارات فى مصر على أعلى مستوى عالمى فى دقة الاراء الامنية.

وتوقع أن تزداد حركة السياحة إلى مصر بعد عودة رحلات الطيران البريطانية إل شرم الشيخ، وعلى رأسها الرحلات الروسية والتى تمثل الغالبية العظمى من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.