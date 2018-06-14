برلمانية : 8 وزيرات فى حكومة مدبولي ترسيخ لدور المرأة السياسي

ياسمين فواز تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالتهنئة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ولحكومته الجديدة متمنية المزيد من التقدم والازدهار لهذه الحكومة التى ستكمل مسيرة خطوات الإصلاح الاقتصادى والإدارى. وأردفت مايسة أن هذه الوزارة هي الأولى في تاريخ مصر التى بها 25% سيدات، فالإرادة السي

ياسمين فواز





تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالتهنئة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ولحكومته الجديدة متمنية المزيد من التقدم والازدهار لهذه الحكومة التى ستكمل مسيرة خطوات الإصلاح الاقتصادى والإدارى.

وأردفت مايسة أن هذه الوزارة هي الأولى في تاريخ مصر التى بها 25% سيدات، فالإرادة السياسية واضحة نحو تمكين المرأة وتولّيها الملفات والحقائب السياسية القوية.

كما توجهت بالتهنئة إلى الوزيرات الحاليات على تجديد الثقة بهن، متمنية لهن المزيد من التقدم والازدهار لصالح مصرنا الحبيبة.

وطالبت عطوة الحكومة الجديدة باستكمال الإصلاح وفتح الملفات الشائكة ووضع الحلول الجذرية التى تهم المواطن البسيط ومحدود الدخل، والذي ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير من الخدمات والقرارات التى تهم مصرنا الحبيبة.