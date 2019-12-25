برلمانية: وزارة الدفاع توافق علي إقامة سوق جملة على 13 فدان بالشرقية

حصلت النائبة نوسيلة أبو العمرو ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادرة برقم ٣٠٨٧ لسنة ٢٠١٩ باقامة سوق جملة نموذجي وخدمات وثلاجات وميناء جاف بناحية الصالحية القديمة على قطعة ارض تقدر مساحتها بحوالي ١٣ فدان و١٢ سهم بزمام الحسينيه والتابعه اداريا للصالحيه القديمه .

سوق جملة بالشرقية يضاهي العبور بالقاهرة

أضافت أبو العمرو ، أن هذا المشروع الضخم سيضاهى سوق العبور فى القاهرة بل سيكون الأعظم على مستوى الجمهورية .

واوضحت أنها فى شهر ابريل الماضي قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء في هذا الشان والذي خاطب وزير الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحه والذي طلبت من محافظة الشرقيه عمل معاينات على الطبيعة وارسال الاحصائيات والخرائط المساحية للمنطقه المزمع اقامة السوق عليها وقد تم عمل المعاينات كاملة وبحضوري وبحضور مسؤلي المحافظه .

الدفاع توافق علي إقامة ميناء جاف وخدمات داخل السوق الجديد

تابعت أبو العمرو ، انها حرصت على متابعة ارسال تلك المعاينات والخرائط والاحدثيات الى هيئة عمليات القوات المسلحه والتي وافتنا بالموافقه باقامة اضخم سوق جملة تجاري نموذجي وخدمات وميناء جاف .

و وجهت أبو العمرو ، الشكر لوزير الدفاع و رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة على منحهم الموافقه على هذا المشروع الضخم .

واثارت النائبة نوسيلة ابو عمرو عن محافظة الشرقية حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية عقب انتشار فيديو لها أثناء اطلاق طلقات خرطوش في الهواء من منزلها احتفالا بخطبة نجلتها .