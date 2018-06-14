برلمانية: نتمني النهوض بملف الصحة عقب تشكيل الحكومة

ياسمين فواز قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتاعبة استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، أن أكثر التغييرات أهمية في الوزراة الجديدة يتمثل في وزارتي الصحة والطيران المدني، متمنية أن يتم النهوض بملف الصحة. وأضافت سيلفيا نبيل أن وجود الفريق يونس المصر

ياسمين فواز

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتاعبة استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، أن أكثر التغييرات أهمية في الوزراة الجديدة يتمثل في وزارتي الصحة والطيران المدني، متمنية أن يتم النهوض بملف الصحة.

وأضافت سيلفيا نبيل أن وجود الفريق يونس المصري، كوزير للطيران المدنى، بعد توليه منصب رئيس القوات الجوية فيما قبل، يجعلنا نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الانضباط في قطاع الطيران المدني، بنفس قدر الانضباط الموجود فى القوات الجوية، خاصة أننا قمنا بزيارة منذ فترة للقوات الجوية وشهدنا كم الانضباط والنظام الموجود.

وأشادت سيلفيا نبيل، بحرص القيادة السياسية، على تمكين المرأة في الحكومة، وفي الحياة السياسية بشكل عام، فلأول مرة نشهد 8 وزيرات في حكومة واحدة، بعد تولي وزيرتين حقبة الصحة والبيئة، وهو أمر جيد نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونتمنى لهم ولجميع الوزراء التوفيق.

وتابعت سيلفيا أنها تتمنى رؤية وزراء شباب، سواء من المتخرجين من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أو من الأحزاب، وغيرها، قائلة “نتمنى في القريب العاجل نشوف وزراء من الشباب”.



وقالت النائبة سيلفيا نبيل “نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، ويجب عليها وضع ملفات الصحة والتعليم والثقافة، التي أكد عليها الرئيس السيسي على رأس أولوياتها، لأن الإنسان هو أساس التقدم، وبدون النهوض بالإنسان، لن تنهض مصر”.