برلمانية: مصر خسرت معركة اليونسكو بشرف

ياسمين فوازقالت النائبة نادية هنرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر خاضت معركة انتخابات اليونسكو بشرف وآداء يليق بحجم ومكانة مصر خارجيًا.وأضافت نادية هنرى أن السفيرة مشيرة خطاب خيرت معركة اليونسكو، بعد منافسة شرسة وأداء مشرف ومتزن، ظهر فى كل تصريحاتها خلال الجولات الأربع التى نا



ياسمين فواز

قالت النائبة نادية هنرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر خاضت معركة انتخابات اليونسكو بشرف وآداء يليق بحجم ومكانة مصر خارجيًا.

وأضافت نادية هنرى أن السفيرة مشيرة خطاب خيرت معركة اليونسكو، بعد منافسة شرسة وأداء مشرف ومتزن، ظهر فى كل تصريحاتها خلال الجولات الأربع التى نافست فيها.

وأكدت أن ملف ترشح السفيرة مشيرة خطاب لليونسكو، تمت إدارته بمنتهى الحرفية والمهنية، بداية من إعلان ترشحها، وحتى المنافسة القوية التى أبقت المرشحة المصرية منافسًا شرسًا على مدار 4 جولات.

وتابعت: “كل التقدير لأجهزة الدولة على إدارتها هذا الملف بحرفية، وكذلك السفيرة مشيرة خطاب التى كانت خير ممثل لمصر فى هذا الحدث الدولى الهام”.

وأشارت نادية هنرى إلى أن مشيرة خطاب كانت ستصل إلى هذا المنصب بسهولة، لولا ما واجهته من نقض العهد من جانب مندوبى الدول الافريقية، ممن لم يلتزموا بقرار الاتحاد الأفريقى.

وأضافت: “مصر خسرت المعركة بشرف، وكان من الافضل للدول الأفريقية أن تظهر بشكل أكثر تحضرًا يعكس وحدة هذه القارة، إلا أن اختيار البعض كان مختلفًا”.

وأكدت أن الدور الذى لعبته قطر فى هذه الانتخابات، وما شابها من خروقات سينكشف إن عاجلا أم آجلا، مثلما حدث فى ملف الفيفا، ووقتها على كل الدول ان تتحمل نتيجة مواقفها وتصرفاتها.

وهنأت فرنسا بفوز مرشحتها أودرى أزولاى، فى انتخابات اليونسكو، فى جولة الحسم اليوم مع مرشح قطر، معتبرة أن اختيار المرشحة الفرنسية لقيادة اليونسكو بالتأكيد هو الأفضل للمجتمع الدولى ولوضع هذه المؤسسة العريقة.