برلمانية: مبادرة صندوق المخاطر إيجابية وليست كافية

ياسمين فواز





قالت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بالبرلمان،ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أوضحت “أبو السعد”، أن مبادرة “صندوق مخاطر” والتى تدرس موقف المصانع المتعثرة هى مبادرة إيجابية ولكنها ليست كافية لحل مشاكل تلك المصانع





وأوضحت في تصريحات أن غلق المصانع ليس فقط لتعثرها ولكن لغرق السوق المحلى بالمنتج المستورد، لذا نحتاج طفرة فى الصناعة ونحتاج أيضا أن نعمل على شريحة عريضة من التصنيع تقلل من عدد الواردات .





وأشادت بافتتاح المشروعات التنموية والخدمية اليوم من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن حجم تلك المشروعات لم تره منذ 50 عاما مضتوكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد افتتح فى وقت سابق عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من محافظات الوجة البحرى والدلتا.





وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أعلن اليوم إنشاء صندوق مخاطر يتكون من “تحيا مصر” وبنك الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة للعمل على مساعدة المصانع المتوقفة فضلا عن أنه تم تحديد 135 مصنعا مغلقا وتم تشغيل 66 مصنعا منها.

