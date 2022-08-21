برلمانية : لقاء الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية

أشادت د. شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبال الرئيس السيسي له في مطار العلمين، مؤكدة علي عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات وما يربطهما من مواقف واحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت د. شيماء نبيه عضو مجلس النواب ، إن مصر والإمارات لما لهم من علاقات وروابط قوية تجمع الدولتيتن وتحظيان بمكانة وثقل دولي ومحوري في المنطقة تجعلهما قادرين على التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه عالمنا تجعلهما، مشيرة إلى أن زيارة محمد بن زايد إلي القاهرة تاتي في توقيت هام حيث تشمل الزيارة العديد من المباحثات حول القضايا والتحديات بالمنطقة العربية.

وأكدت “نبيه” على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

وأكدت “نبيه “ان اللقاء سوف يساهم في تعزيز الشراكة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ،لافتة أن ذلك يعزز من حجم الإستثمارات الإماراتية في مصر وزياداتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر اليوم، بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر.