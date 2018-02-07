برلمانية : لا خطورة على ارتفاع حجم الدين ما دام يستثمر بمشروعات

أحمد صبرىقالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا توجد أى خطورة على ارتفاع حجم الدين الخارجى ما دامت تلك الأموال يتم استثمارها بمشروعات، لكن الخطورة تكمن فى توجه تلك الأموال لشراء المواد الغذائية.وأضافت، فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور،

أحمد صبرى

قالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا توجد أى خطورة على ارتفاع حجم الدين الخارجى ما دامت تلك الأموال يتم استثمارها بمشروعات، لكن الخطورة تكمن فى توجه تلك الأموال لشراء المواد الغذائية.

وأضافت، فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور، أنه لا مشاكل ما دامت مصر ملتزمة بسداد الأقساط فى المواعيد المحددة، وهو ما تقوم به مصر حاليًّا، مؤكدة أنه لا توجد دولة فى العالم بلا ديون.

وأشارت إلى أن القروض لا تمثل خطورة على اقتصاد أى دولة، حيث إن العديد من الدول لديها الكثير من القروض.