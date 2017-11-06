برلمانية : كلمة السيسى فى منتدى شباب العالم دعوة للسلام

ياسمين فواز:



أشادت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس تضمنت فى مجملها دعوة إلى السلام فى كل أنحاء العالم، ومناهضة للعنف والتطرف بكل أشكاله من مدينة السلام شرم الشيخ.



وأكدت – فى بيان صحفى اليوم الإثنين – أن مشاركة حوالى 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم و62 وفدا وبعض زعماء وأمراء ورؤوساء العالم فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، يدل على مدى أهمية هذا المؤتمر العالمى، والذى ظهر ذلك من خلال تنظيمه الرائع ، متوقعة نجاح هذا المؤتمر والذى من المقرر أن تنتهى فعالياته يوم 10 نوفمبر.



وقالت إن حديث الرئيس السيسى خلال كلمته عن مقاومة الإرهاب حق جديد أضيفه لحقوق الإنسان، مشددا على أن حقوق الإنسان لاتشمل حقوقه السجناء وفى حرية الرأى كما نص عليها الدستور، ولكنها تمتد بمفهومها الواسع لكى تعبر عن أن حق الإنسان، يتمثل فى أن يعيش الإنسان فى بلد أمن خال من الإرهاب.



و أوضحت أن منتدى شباب العالم يشهد عقد 16 جلسة يتضمنها تبادل للحوار والخبرات فى كل دولة من دول العالم، بالإضافه إلى أن المنتدى سيعرض كذلك تجارب الشباب من جميع دول العالم.

