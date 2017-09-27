برلمانية: قصر صرف الخبز خارج المحافظات يضر المواطنين

ياسمين فوازأعلنت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن رفضها لقرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بشأن وقف صرف الخبز للمواطنين خارج محافظاتهم، وإلزام البقالين بسداد 50% لأسعار السلع مقدمًا. وقالت صدقي، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القرار افتعل حالة غضب عارمة داخل محافظات

ياسمين فواز

أعلنت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن رفضها لقرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بشأن وقف صرف الخبز للمواطنين خارج محافظاتهم، وإلزام البقالين بسداد 50% لأسعار السلع مقدمًا.



وقالت صدقي، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القرار افتعل حالة غضب عارمة داخل محافظات الصعيد، وذلك لما أحدثه من فرض أعباء إضافية علي المواطنين، وتعجيز البقالين عن دفع أثمان تلك السلع ومن ثم يؤثر بالسلب علي متطلبات واحتياجات المواطنين.



وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الاستغاثات من جانب التجار والمواطنين علي حد سواء لأن التاجر لايستطيع الحصول على الكميى المقررة له من السلع، والمواطن لايستطيع اخذ التموين وبالتالي يلجأ للسوق السوداء والتي تقوم بدورها في رفع الأسعار.



وأوضحت أنها ستعمل خلال الفترات القادمة علي التواصل مع الوزير، وشرح أبعاد الأمور التي أحدثها القرار على أرض الواقع ومن ثم مطالبته بسحب القرار لدراسته من جديد.