برلمانية: قانون الإفلاس يحل مشكلة المستثمر المتعثر

سلوى عثمان أشادت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بإقرار البرلمان بالإجماع لقانون الصلح الواقى من الافلاسوأضافت أبو السعد: "هذا القانون يساهم فى تشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف وعدم التأثير على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهل على المستثمرين ويحل النزاعا

سلوى عثمان

أشادت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بإقرار البرلمان بالإجماع لقانون الصلح الواقى من الافلاس

وأضافت أبو السعد: “هذا القانون يساهم فى تشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف وعدم التأثير على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهل على المستثمرين ويحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين”.



وأوضحت أن القانون “من شأنه الدفع فى طريق الاصلاحات الهيكلية والتشريعية عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية فى مصر،



وأردفت ابو السعد أن استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة واقتراح الحلول المناسبة لها بدلا من إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية

وأشارت إلى أن القانون ما يؤدى إلى التسهيل على المستثمرين ويحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين.