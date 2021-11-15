برلمانية: عودة منتدي شباب العالم رسالة أن مصر حاضرة وقادرة

قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، إن عودة انطلاقة منتدى الشباب العالم، في نسخته الرابعة، فى الفتره من 10 الي 13يناير المقبل رسالة إلي العالم، يبرهن على أن مصر حاضرة وقادرة، وأنها كانت وستظل قلب العالم النابض، وفيها يجتمع الشباب والقلوب باختلاف الألوان والأجناس، لتؤكد أن السلام لغتنا والتنمية والحب والإبداع سلاحنا لمواجهة كل التحديات.

وأشادت النائبة اليوم الإثنين، بدعم القيادة السياسية لـ”منتدي شباب العالم” في نسخته الرابعة وعودته مرة أخري، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحه كورونا، مؤكدة أن مصر بعظمتها وعراقتها دائما تبرهن علي ريادتها بتحدي الصعاب، وأن النسخة القادمة من المنتدي خير رسالة من قلب أم الدنيا مصر، إلي العالم أننا كنا وما زلنا أعظم الحضارات وأكبرها، وأن القيادة السياسية عازمة علي أن حاضرنا سنكتبه بحروف من نور، في سجل التاريخ بعقول وإرادة مصرية .

ودعت أميرة أبوشقة كل الشباب إلي التسجيل في منتدي شباب العالم 2022، وفتح آفاق جديدة، والمناقشة والاستماع غلي الآخر لتكتمل الصورة في ظل الجمهورية الجديدة مصر الحديثة.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم قد أعلنت انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما أعلنت إدارة المنتدى فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر ودول العالم كافة، ويستمر باب التسجيل مفتوحا لشهر كامل بداية من اليوم.