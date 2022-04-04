برلمانية عن تطوير معهد ناصر: انطلاقة جديدة لتحقيق الريادة الطبية

وأوضحت أن ما يحدث من تطوير للمنظومة الصحية يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطئ ثابتة في ركاب الدول المتقدمة في المجال الطبي.

أشادت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب بالتوجيهات الرئاسيه ، بشأن تطوير معهد ناصر ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينةً طبيةً متكاملة.

وأوضحت أن ما يحدث من تطوير للمنظومة الصحية يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطئ ثابتة في ركاب الدول المتقدمة في المجال الطبي.

وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الطفرة الكبيرة التي تحدث في القطاع الطبي ، ساهمت بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار ، والاستمرار في تطوير مشروع التأمين الصحي ، وكذلك في جهود الدول في محاربه فيروس كورونا ، كلها كانت خطوات ايجابيه تحقق بفضل استراتيجيه وطنيه وضعها الرئيس السيسي.

وأوضحت عضوة مجلس النواب أن تطوير القطاع الطبي له آثار ايجابيه كبيره منها الحفاظ علي صحه المواطنين وتوفير العلاج والدواء اللازم لهم بالإضافة ان الاستثمار في هذا المجال سيفتح آفاق جديدة التنميه وستكون مصر قبلة المنطقه وأفريقيا في الحصول علي أفضل خدمة طبيه ، وتبرهن علي الريادة المصريه في كافة المجالات.

وتابعت أبوشقه أن تطوير معهد ناصر، الذي سيشمل إضافة مباني جديدة لأمراض الباطنة والأطفال، والعيادات الخارجية، ومركز ومعمل لأبحاث الأمراض الوراثية، إلى جانب مهبط للطائرات وخدمة الإسعاف النهري، وتوسيع مبنى الأورام ، سيكون بمثابة انطلاقه جديده لقطار التطوير المستمر في مصر .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه اليوم بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية التى يقدمها.