برلمانية عن افتتاح المجمع الصناعي: نقلة نوعية في الصعيد

ياسمين فوازأشادت النائبة نانسي نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب عن حزب المؤتمر بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر مجمع صناعي لإنتاج الأسمنت والرخام بمحافظة بني سويف قائلة: "ستحدث نقلة نوعية في صعيد مصر وتعكس مدى رؤية الدولة نحو إعادة التنمية بالصعيد".وقالت نصير في بيان لها، إن مصر

ياسمين فواز

أشادت النائبة نانسي نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب عن حزب المؤتمر بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر مجمع صناعي لإنتاج الأسمنت والرخام بمحافظة بني سويف قائلة: “ستحدث نقلة نوعية في صعيد مصر وتعكس مدى رؤية الدولة نحو إعادة التنمية بالصعيد”.

وقالت نصير في بيان لها، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت لها تجاه مُحدد للتعامل مع أزمات ملف الصناعة بشكل خاص بإستراتيجيات مُتطورة لعلاج العقبات المُترتبة على تجاهل الحكومات خلال العقود السابقة، مُؤكدة أن المشروعات القومية التي تفتتحها الدولة من حين لآخر توفر فرص عمل كثيرة للقضاء على البطالة بالإضافة إلى تحقيق تنمية المستدامة والتي تتحقق بإنجاز المشروعات وسط أطر زمنية مُحددة.

كما أكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن محافظات الصعيد خلال الفترة القادمة ستشهد نهضة تنموية ضخمة في مختلف المجالات من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والاستثمارية.

