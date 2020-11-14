سيـــاســة

برلمانية : زيارة «شكري» إلى الكويت لتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين

مؤكدة أنها تأتي تأكيدًا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك
ياسمين فواز 7:59 م, السبت, 14 نوفمبر 20 7:59 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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قالت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن زيارة السفير سامح شكري ، وزير الخارجية، إلى دولة الكويت ، تأتي تأكيدًا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.

وأضافت عضوة مجلس النواب، في تصريحات لها اليوم السبت، أن الرسالة التي يحملها السفير سامح شكري، وزير الخارجية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ستمثل فرصة طيبة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة في الكويت، للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين حول مختلف القضايا.

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واكدت أن زيارة وزير الخارجية ستتضمن عقد سلسلة من اللقاءات مع ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ لبحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، أبرزها التنموية والاقتصادية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات لمنع تسلل العناصر الإرهابية الإجرامية للدول العربية.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن اللقاءات المزعم عقدها ستساهم بكل تأكيد في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المُشترك لما يحقق التقدم والرخاء لشعوب دول المنطقة بما يضمن تحقيق المُنفعة العامة المُشتركة لشعبي مصر والكويت.

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بقلم ياسمين فواز

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