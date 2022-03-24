اقتصاد وأسواق

برلمانية: خارطة طريق لحل مشكلات المشروعات الصغيرة

تنفيذاً لتوجه الرئيس بإزالة العقبات ودعم الصناعة
ياسمين فواز 2:46 م, الخميس, 24 مارس 22 2:46 م, الخميس, 24 مارس 22

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أكدت النائبة غادة الضبع عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن زيارة اللجنة لمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة اليوم تأتي ضمن خطة اللجنة للوقوف على المعوقات التي تواجه المنتجين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة محافظات الجمهورية لوضع اليد عليها، ومحاولة إيجاد حلول لها، وتنفيذاً للتوجه الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي في تذليل العقبات أمام المستثمرين في كل القطاعات، ودعم الصناعه الوطنية، حتى تتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.

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وأكدت غادة الضبع على هامش زيارة اللجنة إلى المنطقة الصناعية ببرج العرب أن اللجنة ستقوم بوضع خارطة طريق وجدول زمني لحل جميع مشكلات المنتجين، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة للبدء الفوري في إزالة العقبات، حتى نحقق المستهدف الحكومي من الإنتاج والتصدير.

ولفتت الضبع إلى أن اللجنة استعرضت لكل المنتجين وأصحاب المصانع والمشروعات ، أهمية الدخول تحت مظلة القانون رقم 152 لسنه2020 للتمتع بالحوافز والمزايا التي حواها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم من استخراج الرخص ، والتمتع بالخدمات الحكومية.

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ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب ع، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهالة ابو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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