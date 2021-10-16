برلمانية: حديث الرئيس السيسى عن الزيادة السكانية كشف الحقائق ووضع لها الحلول

أكدت أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة ، وضع يده علي المشكلة الحقيقية التي تعرقل جهود التنمية في مصر وتأكل الأخضر واليابس ولابد من مواجهتها بكافة…

أكدت أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة ، وضع يده علي المشكلة الحقيقية التي تعرقل جهود التنمية في مصر وتأكل الأخضر واليابس ولابد من مواجهتها بكافة الطرق العلمية، وتكاتف كل أجهزة الدولة في تقديم الوعي ، بالمشكلة الحقيقة التي يعاني منها الوطن منذ عقود من الزمن وهي الزيادة السكانية حتي تتحقق جهود الدولة في التنمية .

وأضافت أبوشقة – في تصريحات اليوم – أن تصريحات الرئيس السيسي كشفت الحقائق ووضعت الحلول لها ، عندما أكد أن الزيادة السكانية بمعدل 2 مليون نسمة سنويا تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل.

وشددت علي أنه لابد من العمل علي تنفيذ التوجه الرئاسي المنضبط بكثير من الخطوات الجادة ،و أولها معركة الوعي التي يقع مسئولياتها علي الحكومة ووزارة التعليم والإعلام والصحافة والمجتمع ككل للتوعية بمخاطر هذه المشكلة المزمنة.

وأشادت ابوشقة بالجهود الرئاسية في عمليات تنظيم الدعم حتي يصل لمستحقيه الحقيقين وكذلك تطوير الريف المصري، بالإضافة إلي سعي الدولة لإتاحة شقق لإسكان المواطنين وأن خطة الدولة المصرية لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، لمواجهة البناء غير المخطط ستكون انطلاقة جديدة لمواجهة البناء غير المخطط وضرورة حل مشكلة المخلفات والقمامة.

وتابعت أبوشقه إن مايحدث علي أرض مصر سيحدث تغييرا كبيرا في حياة الناس، ويحقق نهضة شاملة في كافة المجالات سواء التنموية والاقتصادية وكذلك الرعاية الاجتماعية وبناء دولة متطوره بأطر وأساليب حديثة .