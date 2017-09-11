برلمانية: حادث العريش يعكس زعر الجماعات التكفيرية

ياسمين فوازأدانت النائبة هالة أبو السعد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين الحادث الإرهابى الغشيم الذى وقع اليوم فى نطاق منطقة العريش، وأودى بحياة ما لا يقل عن 18 شرطيا، مؤكدة أن نجاح الضربات الأمنية الاستباقية مؤخرا سببت حالة من الذعر لدى الجماعات التكفيرية، بعد أن قطعت الدولة المصرية خطوة كبي

ياسمين فواز

أدانت النائبة هالة أبو السعد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين الحادث الإرهابى الغشيم الذى وقع اليوم فى نطاق منطقة العريش، وأودى بحياة ما لا يقل عن 18 شرطيا، مؤكدة أن نجاح الضربات الأمنية الاستباقية مؤخرا سببت حالة من الذعر لدى الجماعات التكفيرية، بعد أن قطعت الدولة المصرية خطوة كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف، ونجحت فيه نجاحا باهرا على الصعيدين الأمنى والثقافى.

وأضافت “أبو السعد”، أن مثل تلك الأفعال البربرية الخثيثة لن تثنى الدولة المصرية عن المضى قدما فى طريق الفكر السليم ونبذ التطرف بكل أنواعه وذيوله، لذا نعزى أنفسنا أولا فى شهدائنا الأبرار الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى الخسيس، فمصر لفظت الإرهاب سابقا ولفظته حاليا.

وأوضحت، أن توقيت العمل الإرهابى الجبان يوحى بأن التطرف قد ولى عهده وانصرم ولجوءهم لمثل تلك الأفعال تثبت أن الفكر المتطرف بات منكسرا ومهزوما.

وتابعت “نائبة المحافظين”، أن شهداء الوطن من رجال الشرطة وأيضا المسعفين راحوا ضحية إرهاب غادر فهؤلاء الشهداء لم يبخلوا بدمائهم وبأرواحهم لحماية الوطن حتى نحيا نحن على ترابه ضد جماعات ظلامية تريد تدمير الوطن.

يذكر أن أرض سيناء شهدت حادثًا إرهابيًا جديدًا بعدما طالت يد الغدر 18 من أبنائنا الساهرين على حمايتنا، أثناء أدائهم واجبهم الوظيفى فى سيناء، لحماية الوطن والحفاظ على مقدراته.