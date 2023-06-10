برلمانية: جولة السيسي الأفريقية تعزز أواصر التعاون بين دول القارة

أشادت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب بجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الأفريقية والتي شملت زامبيا، وأنجولا، وموزمبيق، تعكس مدى الحرص على تعميق أواصر التعاون في القارة الأفريقية، وتدفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية.



وأكدت أن كلمة الرئيس خلال أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي بالعاصمة الزامبية لوسكا والتي انعقدت تحت شعار ” التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة مُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة” وتعكس الدور الكبير الذي قامت به مصر في دفع مسيرة التعاون مع الدول الأفريقية لدعم التنمية في مختلف المجالات وتحقيق الاستقرار والتنمية بدول الكوميسا.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات لها اليوم إلى أهمية ما حققته مصر خلال تولي “الكوميسا” هو ما انعكس على تعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات وهو ما أثنى عليه المشاركون في القمة، مؤكدة أن مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القارة الأفريقية اهتماما كبيرا وحرصا على توطيد العلاقات والعمل على فض المنازعات ، إذ تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وما تمثل من الرؤية المصرية الثاقبة في التعامل مع القضايا الأفريقية ولتحقيق التكامل مع القارة الأفريقية.



وأشارت النائبة إلى تأكيد الرئيس على الدور الذي تقوم به لتهدئة الأوضاع في السودان، كدولة جوار مباشر.. مشيدة بأهمية دعو الرئيس السيسي، لكافة الدول لتوفير الدعم اللازم للأشقاء في السودان .

وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تعميق وتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية مشيرة إلى وجود عدد من الثوابت التي تتبعها الدولة في سياستها الخارجية منها الدفاع عن حق القارة في التنمية.