برلمانية تهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة جلوبال سوكر لأفضل لاعب في 2022

هنأت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة ولجنة القيم بمجلس النواب النجم المصرى محمد صلاح لحصوله على جائزة جلوبال سوكر لأفضل لاعب لعام 2022 بناء على تصويت الجمهور وهو ما يعكس مدى ثقة وعشق الجماهير حول العالم به.

وأضافت “الجزار” أن هذه الجائزة جاءت لتكلل جهود الملك المصرى حسبما لقبته الجماهير الإنجليزية وعمله الجاد على التطور وما يقدمه من إمتاع كروى للجماهير حول العالم .

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم عادى بل هو لاعب فريد من نوعه لما يتمتع به من صفات أخلاقية حميدة إضافة إلى مهاراته الفريدة فى كرة القدم والتى مكنته من كسب قلوب الملايين حول العالم بل تحول لخير سفير لبلده مصر الحبيبة .

وتمنت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة القيم بمجلس النواب المزيد من التوفيق والنجاح للنجم المصرى وفخر العرب النجم محمد صلاح فى مسيرته الكروية واستمرار حصده للمراكز الأولى ورفع إسم مصر عاليا .