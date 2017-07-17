برلمانية تنتقد قرار البترول بتقليل مستهدفات الغاز الطبيعى للمنازل

ياسمين فوازانتقدت النائبة نادية هنرى قرار وزارة البترول حول تقليل مستهدفات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل جراء ارتفاع التكلفة. وقالت نادية هنرى إن الحكومة يجب أن يكون لديها رؤية في التوسع لتوصيل الغاز الطبيعي بدلًا من استخدام اسطوانات البوتاجاز، وليس العكس. وأضافت أن الحكومة تعمل و

ياسمين فواز

انتقدت النائبة نادية هنرى قرار وزارة البترول حول تقليل مستهدفات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل جراء ارتفاع التكلفة.





وقالت نادية هنرى إن الحكومة يجب أن يكون لديها رؤية في التوسع لتوصيل الغاز الطبيعي بدلًا من استخدام اسطوانات البوتاجاز، وليس العكس.

وأضافت أن الحكومة تعمل وكأنها ملتقى وزارات وليست حكومة تعمل معًا للأسف.

وأشارت إلى أن وزارة البترول قررت خفض عدد المنازل المستهدفة بتوصيل الغاز الطبيعي إليها لنحو 600 ألف وحدة خلال العام الحالي، بدلًا من نحو مليون وحدة، نظرًا لزيادة التكلفة.

وتابعت: “لا يجب أن يتحمل المواطنون أزمة ارتفاع التكلفة بحرمانهم من وصول الغاز الطبيعى لمنازلهم، خاصة أن الوازرة رفعت بالفعل تعريفة الغاز الطبيعى على المنازل.

ولفتت إلى أن الحكومة مُلزمة بتوفير مصادر دخل لإتمام خطة الغاز الطبيعى.

كانت الوزارة تستهدف في البداية توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه. وخصّصت وزارة المالية نحو 1.2 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.