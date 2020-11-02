برلمانية تلقي كلمة في «Qualiphi» أول قمة مهنية افتراضية

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة البرلمان الدولي للتسامح والسلام كلمة في قمة Qualiphi الافتراضية التالية التي أقيمت خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020، وهي أول قمة مهنية افتراضية تم تطويرها لجمع الأشخاص من خلفيات مختلفة مع الموجهين والمتحدثين والشركات الأكثر قيمة ليس فقط من مصر، ولكن من الجميع حول العالم في تجربة تعليمية غير مسبوقة.

وتهدف القمة إلى الجيل Z (المواطنون الرقميون الحقيقيون والقوى العاملة المستقبلية).

وتحدثت ماريان عازر، نائبة البرلمان المصري عن أهم الأسباب التي تحفز البنات والسيدات على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا.

وأكدت أن دائما ما يتحدث الناس عن العقبات التي تواجه المرأة في هذا المجال إلا أنها تفضل أن تتحدث عن أهم سمات المرأة التي تساعدها أن تتميز في هذا المجال.

ونفت ما يعرف باسم “التخصص الرجالي” مؤكدة أن المتميزين في هذا المجال هم المبدعين وأن العبرة بالكفاءة.

كما تطرقت عازر إلى أهم الإحصائيات بخصوص عمل المرأة في هذا المجال.