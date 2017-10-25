برلمانية تعترض على عدم تسوية المؤهلات في لائحة الخدمة المدنية

ياسمين فواز اعترضت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر، على ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة رقم ١٨٩ بند رقم (٦) التى تنص على أن يتقاضى الموظف الذي…

ياسمين فواز

اعترضت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر، على ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة رقم ١٨٩ بند رقم (٦) التى تنص على أن يتقاضى الموظف الذي قام بإعادة تعيينه لحصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وهذا النص يقضى على طموح الشباب الذين قاموا باستكمال دراساتهم العلمية من أجل الارتقاء بمستواهم الوظيفى.

وأشارت النائبة إلى أنه تم الاتفاق على أن تتم التسوية بنفس على المادة (٢٥) من القانون قم (٤٧) وتنفيذ كافة البنود الموجودة لها كمرحلة انتقالية لمدة ٣ سنوات ولم يؤخذ بهذا الرأى المتفق عليه، مؤكدة على أن ما حدث أثار حفيظة عمال نصر وذلك حفاظا على حقوق العمال.

واستنكرت قتل طموح شباب مصر الذين يريدون بناء الوطن بالعلم والمعرفة وتنمية قدراتهم الوظيفية بما يصب في الصالح العام للدولة المصرية.