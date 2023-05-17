برلمانية تطالب بوقف فوري لقرار هدم مقبرة شاعر النيل

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، و وزيرة الثقافة ، و وزير النقل والمواصلات ، و وزير التنمية المحلية ، بشأن : إقدام محافظة القاهرة على هدم و إزالة مقبرة شاعر النيل ” حافظ إبراهيم ” .

و قالت “عبد الناصر” في طلبها : “تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية بكل أسف الاستغاثات العاجلة التي أطلقتها عائلة شاعر النيل حافظ إبراهيم، وذلك فيما يتعلق بإقدام محافظة القاهرة على إزالة المقبرة الخاصة به والكائنة بجبانات منطقة السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة من أجل تطوير بعض خطوط وطرق القاهرة وإعادة استخدام تلك الأراضي بعد الإزالة ضمن خطة تطوير القاهرة وفق ما هو مُعلن” .

و استكملت عضو مجلس النواب : أن تلك المقبرة يعود تاريخ بنائها إلى ذات تاريخ وفاة حافظ إبراهيم عام 1932، حيث أمر آنذاك الملك فؤاد ببنائها فوراً كتكريم وتخليد للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر سواء على الصعيد الأدبي والثقافي، أو على صعيد دعم مقاومة الاحتلال الإنجليزي وقتما كان ضابط مهندس بالجيش المصري وقتها ، إلا أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلاً .

و أشارت عضو البرلمان المصري إلى أنه على الرغم من تفهُمنا وتضامننا مع أي إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة للدولة المصرية والمواطنين، إلا أننا نرى أيضاً أن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية و تخليد وتعظيم الإرث الأدبي لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة، والمعنوي للمواطنين.

و طالبت الدكتورة مها عبد الناصر الحكومة بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب.

كما طالبت الجهات المعنية أيضا بإعادة دراسة تلك القرارات ووضع الاعتبارات السالف ذكرها بعين الاعتبار قبل تنفيذ أي إجراء على أرض الواقع، مع عرض تلك الدراسات والقرارات على البرلمان الموقر لإبداء الرأي فيها ، نظرا لاتصالها بشكل مباشر بالتراث الثقافي والأدبي للدولة المصرية والذي لا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال لا حاليا ولا مستقبلا تحت أي سبب .