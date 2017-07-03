برلمانية تطالب بوضع خطة واضحة لتقليل الإنفاق الحكومي

ياسمين فواز: طالبت النائبة نادية هنرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بوضع خطة واضحة لتقليل الإنفاق الحكومى، قائلة: "بصفتي نائب وبصفتي مواطنة أطالب الحكومة بخطة تقليل الإنفاق الحكومي ووضع حد أقصي للدخل الشهري للوزراء والعاملين في الهيئات الحكومية". وشددت هنرى علي ضرورة تقليل عدد الوزراء،

ياسمين فواز:

طالبت النائبة نادية هنرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بوضع خطة واضحة لتقليل الإنفاق الحكومى، قائلة: “بصفتي نائب وبصفتي مواطنة أطالب الحكومة بخطة تقليل الإنفاق الحكومي ووضع حد أقصي للدخل الشهري للوزراء والعاملين في الهيئات الحكومية”.

وشددت هنرى علي ضرورة تقليل عدد الوزراء، وعدد المكاتب التجارية، والمكاتب الثقافية، وعدد البعثات الدبلوماسية، ووقف جميع الخدمات الوزارية بانتهاء عمل الوزير، وتقليل عدد السفارات وبالأخص في البلاد التي لا يتواجد فيها مصريون.

وطالبت نادية هنرى الحكومة بتقليص مواكب الوزراء، وتخفيض الإعلانات الحكومية في الصحف والقنوات الفضائية، مع الاستغناء عن المستشارين داخل الوزرات، ووضع خطة لتقليل استهلاك الطاقة بشكل عام.

وتابعت هنرى “ياحكومة احكمي علي نفسك أولا، بصي في جيوبك، ابعدي عن الطبقة الدنيا والطبقة الوسطي وما فوق الوسطي”، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت كل القرارات المتعلقة بتخفيض الدعم، وبالتالى فإن الشعب تحمل كل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى وجاء دور الحكومة لتخفيض نفقاتها، لتحقيق العدالة فى تحمل عبء الإصلاح الاقتصادى، كما أن الحكومة مطالبة بتحويل عينها إلي باقي طبقات المجتمع المتروكين دون دفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي والجدية في مواجهة المحتكرين والمتهربين.