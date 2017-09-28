برلمانية تطالب بمحاسبة وزير التعليم لتأخر طباعة كتب المكفوفين

ياسمين فوازأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بطباعة الكتب الدراسية بطريقة برايل للطلاب من ذوي الاعاقات البصرية حتى الآن، رغم انطلاق العام الدراسي كارثة.وقالت إن مئات الآلاف من الطلاب المكفوفين في

ياسمين فواز

أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بطباعة الكتب الدراسية بطريقة برايل للطلاب من ذوي الاعاقات البصرية حتى الآن، رغم انطلاق العام الدراسي كارثة.

وقالت إن مئات الآلاف من الطلاب المكفوفين في جميع المدارس المصرية سقطوا من حسابات الوزارة دون أدنى اكتراث، موضحة أنها تعد لاستجواب لوزير التربية والتعليم حول الواقعة سوف تطالب فيه بتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين.

وعبرت هجرس عن استغرابها الشديد من حدوث هذه الواقعة مع انطلاق العام الدراسى 2017/2018 الذي يواكب تخصيص الرئيس لعام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أن الجميع توقع من الوزارة دعم اكبر للطلاب ذوى الإعاقة بداية من هذا العام إلا أن حدوث هذه الواقعة مع بداية هذا العام الدراسى يثير الريبة.

وتساءلت هجرس: “الكتب الدراسية تحتاج إلى 3 شهور حتى تتم طباعتها على طريقة “برايل”، والوزارة نائمة في العسل ولم يتم البدء في الطباعة حتى الآن ، فهل سوف يؤجل وزير التربية والتعليم الدراسة لذوى الإعاقات البصرية ثلاثة شهور حتى يتم طباعة الكتب أم سوف يعلن رسوب هؤلاء الطلاب؟، وماذا نقول لهؤلاء الطلاب ولأولياء أمورهم وكيف نفسر لهم تناسى وزارة التربية والتعليم لهم؟”.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم اعترفت بعدم وصول الكتب الدراسية المطبوعة بطريقة برايل للمدارس بسبب تأخر طباعتها حتى الآن، واشتكى العديد من أولياء الأمور من إن ابناءهم من ذوى الإعاقات البصرية لم يتسلموا كتبهم الدراسية حتى الآن، وأن المدارس أبلغتهم بأن وزارة التربية والتعليم لم تطبع الكتب بطريقة برايل حتى الآن.