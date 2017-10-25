برلمانية تطالب بفصل الضرائب والجمارك عن المالية

ياسمين فوازكشفت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها بمقترح إلى اللجنة بتحويل كافة المصالح التي تحقق إيرادات كمصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى هيئة مستقلة، منفصلة عن وزراة المالية، مضيفة أن المقترح يهدف إلى النهوض بالمصالح السابقة ومنحها مزيد من القوة

ياسمين فواز

كشفت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها بمقترح إلى اللجنة بتحويل كافة المصالح التي تحقق إيرادات كمصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى هيئة مستقلة، منفصلة عن وزراة المالية، مضيفة أن المقترح يهدف إلى النهوض بالمصالح السابقة ومنحها مزيد من القوة لتتمكن من حل مشكلات الممولين وسن التشريعات اللازمة لتحقيق حصيلة تتجاوز الـ١٠٠٪.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاتها لـ”المال” أنها سبق وطالبت رئيس الوزراء بتطبيق القرار الجمهورى الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، إلا أن القرار لم يفعل حتى الآن.

وأوضحت ميرفت أليكسان أنها بصدد تقديم مشروع قانون كامل يقوم على فصل الضرائب وغيرها من المصالح التي تحقق أرباحا بعيدا عن وزارة المالية، على أن يراقب على شئونها مجلس الوزراء.

ونوهت إلى أن اللجنة بصدد دراسة كافة المشكلات التي تعاني منها المصالح السابقة سواء من خلال زيارات ميدانية أو عقد حوار داخل المجلس قبل تقديمها لمشروع القانون، لافتة إلى أن حصيلة مصلحة الضرائب والإيرادات الناتجة عنها تمثل 70% من الإيرادات العامة للدولة، مطالبة بسرعة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وتشكيل لجنة للإطلاع على مشكلات مصلحة الضرائب التى تخص قيادات المصلحة.