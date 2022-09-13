برلمانية تطالب بضرورة توعية قضية المناخ في جميع مراحل التعليم

طالبت النائبة ني نتر الغزاوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، بضرورة توعية قضية المناخ في جميع مراحل التعليم، بالإضافة إلي وجود مناهج تعليمية بداية من مرحلة التعليم الأساسي لتدريس السلوك الإيجابي نحو البيئة والمناخ بوعي وإدارك وفهم مهم، والحفاظ على الطبيعة فوق سطح كوكب الأرض.

وأوضحت العزاوي خلال تصريحات اليوم، أن هناك سلبيات في قضية التغير المناخي، وهناك ايجابيات أيضاً ويجب أن لا يتم التركيز علي السلبيات فقط، موضحة أنه من ايجابيات التغير المناخي، وجود أشجار بدأت تظهر في الصحراء بسبب الأمطار والفيضانات التي ساعدت في نمو الأشجار في الصحراء.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلي أنها شاركت في المؤتمر الذي نظمته أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن نظمت تحت عنوان “التغيرات المناخية المخاطر والحلول”، عن طريق عقد سبع حلقات نقاشية تناولت أثر التغيرات المناخية على قطاعات، وهمًا الصحة، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والاقتصاد الاخضر، والتنمية المستدامة و تحديات البقاء.

و حضر المؤتمر أكثر من 750 قيادة من أعضاء حزب مستقبل وطن والخبراء والمتخصصين وعلى رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والنائب محمد ماهر أمين الحزب بالقاهرة.