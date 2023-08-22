برلمانية تطالب بضبط سوق الخضراوات بعد ارتفاع أسعار البصل لمستوى قياسي

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من التخبط تشهد الأسواق، لاسيما ما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.

وأشارت النائبة في تصريحات لها اليوم، إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات، لعل أبرزها البصل والبطاطس والطماطم، مؤكدة أن البصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيه للكيلو في بعض المناطق.

وأوضحت أن من بين الأسباب وراء ارتفاع أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني وفقا لمسئولي الغرف التجارية يرجع إلى فتح باب التصدير، قائلة: من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير.

وشددت فاطمة سليم، على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.

وطالبت عضوة مجلس النواب ، الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، خصوصا وأن هناك تفاوت ملحوظ في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.