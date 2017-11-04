برلمانية تطالب بسرعة إصدار قانون مواجهة العنف ضد المرأة

ياسمين فواز :طالبت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، الحكومة بسرعة إصدار قانون مواجهة العنف ضد المرأة وذلك بعد تعرض المرأة لهجوم شرس خلال الفترة الأخيرة من خلال إصدار فتاوى غير مقبولة.وأكدت - فى بيان صحفى اليوم السيت - أن هناك من يدلى بأراء غير مدروسة عن المرأة كان آخرها أحد

ياسمين فواز :

طالبت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، الحكومة بسرعة إصدار قانون مواجهة العنف ضد المرأة وذلك بعد تعرض المرأة لهجوم شرس خلال الفترة الأخيرة من خلال إصدار فتاوى غير مقبولة.

وأكدت – فى بيان صحفى اليوم السيت – أن هناك من يدلى بأراء غير مدروسة عن المرأة كان آخرها أحد المحامين الذى يقدم برنامجا إعلاميا، والذى صرح بأن التحرش بالفتاة التى ترتدى بنطلون ممزق واجب وطنى، بالإضافة إلى أستاذة بكلية البنات بجامعة الأزهر صرحت بأن مضاجعة الرجل للبهائم حلال وأستاذ بالأزهر آخر يفتى بأن مضاجعة الرجل لزوجته بعد موتها حلال.

وأشارت إلى أن مثل هذه الفتاوى الشاذة تصدر من أشخاص تسيىء للدين الإسلامى الذى هو دين الدولة الرسمى، مؤكدة على ضرورة محاسبة ومساءلة مثل هؤلاء الأشخاص وتجديد الخطاب الدينى، والذى طالب به الرئيس خلال الفترة الأخيرة فى أحد خطاباته.