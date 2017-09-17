برلمانية تطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي لإشراف الحكومة

ياسمين فوازقالت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن استضافة مصر لمؤتمر الشمول المالى، وعرض تجربتها فى هذا المجال أحد أهم الخطوات فى خطة الإصلاح الاقتصادى.وأضافت أنه كلما حققت مصر مزيدا من النجاح فى تطبيق تجربة الشمول المالى سينعكس ذلك بشكل أساسى على الوضع الاقتصادى.وأوضحت

ياسمين فواز

قالت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن استضافة مصر لمؤتمر الشمول المالى، وعرض تجربتها فى هذا المجال أحد أهم الخطوات فى خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأضافت أنه كلما حققت مصر مزيدا من النجاح فى تطبيق تجربة الشمول المالى سينعكس ذلك بشكل أساسى على الوضع الاقتصادى.

وأوضحت هنرى أن ما نحتاجه هو تنويع أساليب جذب جميع الفئات للتعاملات البنكية، لضمان أكبر مظلة من التداول النقدى الرسمى تحت إشراف الحكومة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى لديه توجه واضح فى دعم هذه التجربة، وكذلك دعم عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والذى يعد أحد أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وتابعت: “حتى الآن مصر اتخذت خطوات جيدة تخدم هذا التوجه بداية خاصة مع تأسيس الجهاز القومى للمدفوعات، وما تقوم به الحكومة والبرلمان من مناقشة لقوانين خاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي المصري، وكذلك المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للشمول المالى، واتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن عمليات الضبط في تحويل الدولار مما يقلل محاولات تحويل العملة المصرية للدولار، مع وجود آليات إلكترونية كثيرة للتداول النقدى”.

وأوضحت نادية هنرى أن ضم مزيد من الفئات للتعاملات البنكية يستدعى مزيد من التوعية بأهمية ذلك، وطمأنة الفئات المختلفة بان تعاملهم بشكل رسمى من خلال البنوك يضمن لهم حماية لأعمالهم.

وأشارت إلى أن الأمر يستدعى بحث المزيد من الإجراءات والتسهيلات التى تجذب مختلف الفئات وبالأخص العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى.

ولفتت إلى أن دور الانعقاد المقبل يجب أن يشهد مناقشة لمشروعات دمج الاقتصاد غير الرسمى، بالتنسيق مع البنك المركزى باعتباره أول مؤسسة دفعت باتجاه تنفيذ تجربة الشمول المالى.

واقترحت نادية هنرى أن يتم عمل حملات توعية بأهمية تشجيع الفئات المختلفة على المشاركة فى هذه التجربة، وكذلك تشجيع القطاعات غير الرسمية من الاقتصاد للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، وطبيعة الاستفادة التى تعود عليهم من ذلك.