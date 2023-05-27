برلمانية تطالب بخطة الصحة للحد من هجرة الأطباء والارتقاء بالخدمات

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضوة مجلس النواب ، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين بالمستشفيات الحكومية.

وتساءلت: لماذا لا يتم إدراج التوزيع الجغرافي للكليات الطبية بالجامعات، وكذلك الأطباء مع وضع حوافز مجدية للمناطق النائية؟ وما هي خطة الوزارة للارتقاء بقدرات الطبيب الفكرية والمهارية والتدريب على أحدث الأساليب العلمية لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى؟.

وأشارت إلى أن المنظومة الصحية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الـ 8 سنوات الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الحكومية، مطالبة بمعرفة خطة الوزارة لبرامج التدريب لأطقم التمريض للوصول لأفضل المستويات خاصةً في التعامل مع المرضى وذويهم، وذلك استكمالاً لسلسلة التطورات التي يشهدها ملف التمريض داخل المنظومة الصحية.

وفي إطار الجهود المستمرة للدولة لتطوير المنظومة الصحة تساءلت عضو مجلس النواب قائلة: ما هي الآلية التي وضعتها الوزارة للحد من هجرة الأطباء المصريين إلى الدول الأخرى رغم الحاجة الشديدة لهم كونهم ثروة بشرية لابد من الاستفادة منها لسد العجز الشديد بالمستشفيات والوحدات الصحية.