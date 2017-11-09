برلمانية تطالب بتوحيد الزى لمضيفات مصر للطيران

ياسمين فواز تقدمت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن توحيد زى المضيفات العاملات على خطوط مصر للطيران، وذلك لتحسين صورة مصر باعتبار المضيفات هن أول ما يراه السائح أو المغترب عند القدوم. وأكدت عثمان،…

ياسمين فواز

تقدمت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن توحيد زى المضيفات العاملات على خطوط مصر للطيران، وذلك لتحسين صورة مصر باعتبار المضيفات هن أول ما يراه السائح أو المغترب عند القدوم.

وأكدت عثمان، في تصريحاتها لـ”المال”، أن المضيفات المصريات يلتزمن باللون الكحلي فقط مع التنوع في الموديلات التي يرتدونها، مشيرة إلى أنها ستطالب الجهة المعنية خلال مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة، بتشكيل جهة رقابية للتحكم والسيطرة علي مظهر المضيفة وأسلوبها من حيث اللغة وماكياجها ولغتها ولباقتها قبل الصعود إلى الطائرة، وعدم ترك الأمور دون انضباط كما يحدث الآن.

وشددت على ضرورة عودة الاشتراطات الخاصة بالأوزان والأطوال الخاصة بالمضيفات، مع وضع ضوابط منظمة للمحجبات لعدم الخروج عن الصورة الجيدة لمضيفات خطوط الطيران المصرية.