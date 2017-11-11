برلمانية تطالب بتفعيل مبادرة حماية الأطفال من الخطر

ياسمين فواز طالبت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، الدولة بأجهزتها المختلفة، بتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حماية الأطفال من الخطر"، للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على مجتمعنا وعلى أمننا القومى. وأردفت

ياسمين فواز

طالبت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، الدولة بأجهزتها المختلفة، بتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “حماية الأطفال من الخطر”، للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على مجتمعنا وعلى أمننا القومى.

وأردفت “عطوة” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد أطلق مبادرة، فى أكتوبر 2015، للقضاء على ظاهرة أطفال، تحمل عنوان “حماية الأطفال من الخطر” لإنقاذ مليون طفل من أطفال الشوارع،

وتساءلت “شارك فى هذه المبادرة وزارتى الداخلية والتضامن و19 منظمة من منظمات المجتمع المدنى.. فماذا فعلت هذه المبادرة للأطفال، وأين هى الآن فى ظل التزايد للأطفال فى الشوارع؟”.

وأشارت إلى أن المجتمع المصرى يواجه ظاهرة خطيرة من أقوى الظواهر التى تكاد تصيب شوارعنا فى مقتل، كما أنها واحدة من أهم القنابل الموقوتة فى المجتمع

وأضافت أنه من الممكن أن يقوم أعدائنا باستغلال أطفال الشوارع ضدنا، كما حدث فى أيام الإخوان فى المظاهرات أو فى العمليات الإرهابية.

وشددت “عطوة” الي أن أعداد أطفال الشوارع فى تزايد مستمرة، في أخر تقرير صدر عن أعدادهم ذكر أنهم وصلوا إلى أكثر من 2 مليون طف ومازالوا فى تزايد، مما يجعلهم عرضه لتبنى السلوك الإجرامى فى المجتمع المصرى.

ونوهت عطوة الي أن من أهم الأسباب الرئيسية للمشكلة “الفقر، البطالة، التفكك الأسرى، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من المدارس، عمل الأطفال، تأثير النظراء”، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعى أو شخصية الطفل مثل البحث عن الإثارة.

الجدير بالذكر أن أطفال الشوارع يتعرضوا لرفض المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم فى مناطق مجتمعات معينة بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يتعرضوا للعنف سواء من المجتمع نفسه أو من مجموعات الأطفال أمثالهم.