برلمانية تطالب بتغيير أزياء مضيفات مصر للطيران 

تقدمت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بطلب إحاطة موجه إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وذلك في شأن تغيير أزياء مضيفات ومضيفي شركة مصر للطيران.

وطالبت النائبة نشوي الشريف وزير الطيران المدني بالتعاون مع وزير السياحة والأثار في تطوير الأزياء لتحمل الطابع المصري وتطويرها بشكل مستمر، ولفتت الانتباه إلي أن شركة مصر للطيران هي شركة وطنية مصرية وإحدي فروع الشركة القابضة لمصر للطيران والتي تقدم من خلالها خدمات نقل الركاب إلي مطارات العالم المختلفة، وتقدم خدماتها إلي أكثر من 70 وجهة في شتي أنحاء أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط،

وشددت عضوة مجلس النواب على أن الأهتمام بمظهر العاملين بشكل عام والمضيفين والمضيفات بشكل خاص يبني صورة ذهنية قوية عن مصر بكل ما تحتويه حضارتها العريقة.



وأشارت إلي أنه لا يوجد تطوير في أزياء المضيفين والمضيفات العاملين بالشركة مع أن المضيفين هم الأكثر عرضة للتعامل مع السائح أو الزائر ويمثلون الصورة الأولي لاستقبال السائحين.



واقترحت النائبة في طلب الإحاطة أن يحمل زي المضيفين والمضيفات طابعاً مصرياً أو فرعوني ليتم التعريف عن عظمة الهوية المصرية بشكل أكبر خاصة أن مصر بها عقليات شبابية رائعة تستطيع أن تخرج تصميمات تلائم الحضارة المصرية.